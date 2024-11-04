https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/israilden-samin-guneyine-hava-saldirisi-1090024024.html

İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Şam'ın güneyine sivillere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini; saldırıda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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israil

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suriye

hava saldırısı

hava saldırıları

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Al Ekhbariya televizyon kanalının Suriye Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleşen saldırıda Şam'ın güneyinde bir dizi sivil hedef vuruldu. Saldırı maddi kayıplara yol açtı.Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.İsrail: Hizbullah'a ait altyapı ve istihbarat hedeflerini vurdukİsrail Hava Kuvvetleri ise Şam yakınlarındaki Hizbullah'a ait altyapı ve istihbarat hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/lubnandan-2-fuze-israilin-hayfa-kentine-dustu-1089986970.html

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israil, şam, suriye, hava saldırısı, hava saldırıları