https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/israilden-samin-guneyine-hava-saldirisi-1090024024.html
İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı
İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Şam'ın güneyine sivillere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini; saldırıda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T21:07+0300
2024-11-04T21:07+0300
2024-11-04T21:16+0300
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israil
şam
suriye
hava saldırısı
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Al Ekhbariya televizyon kanalının Suriye Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleşen saldırıda Şam'ın güneyinde bir dizi sivil hedef vuruldu. Saldırı maddi kayıplara yol açtı.Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.İsrail: Hizbullah'a ait altyapı ve istihbarat hedeflerini vurdukİsrail Hava Kuvvetleri ise Şam yakınlarındaki Hizbullah'a ait altyapı ve istihbarat hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/lubnandan-2-fuze-israilin-hayfa-kentine-dustu-1089986970.html
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israil, şam, suriye, hava saldırısı, hava saldırıları
israil, şam, suriye, hava saldırısı, hava saldırıları
İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı
21:07 04.11.2024 (güncellendi: 21:16 04.11.2024)
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Şam'ın güneyine sivillere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini; saldırıda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.
Al Ekhbariya televizyon kanalının Suriye Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleşen saldırıda Şam'ın güneyinde bir dizi sivil hedef vuruldu. Saldırı maddi kayıplara yol açtı.
Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.
İsrail: Hizbullah'a ait altyapı ve istihbarat hedeflerini vurduk
İsrail Hava Kuvvetleri ise Şam yakınlarındaki Hizbullah'a ait altyapı ve istihbarat hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.