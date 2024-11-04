https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/usame-bin-ladin-kostumu-giyen-hakem-aciga-alindi-1090022389.html

Usame Bin Ladin kostümü giyen hakem açığa alındı

Usame Bin Ladin kostümü giyen hakem açığa alındı

Sputnik Türkiye

Avustralya Futbol Ligi hakemi Leigh Haussen kostüm partisinde giydiği Usame Bin Ladin kostümü nedeniyle AFL Hakemlik Şefi tarafından açığa alındı. Maskeyi... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T19:14+0300

2024-11-04T19:14+0300

2024-11-04T19:14+0300

dünya

kostüm

kostüm partisi

usame bin ladin

avustralya

futbol

hakem

ihraç

meslekten ihraç

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Avustralya'da sezon sonu büyük final öncesi düzenlenen partide Usame Bin Ladin kılığına giren hakem ihraç edildi.Avustralya Futbol Ligi'nde 8 yıldır hakemlik yapan Leigh Haussen kostüm partisinde giydiği maske ile ülkede gündem yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kulelere saldırısı ile tanınan ve Afganistan'da hayatını kaybeden Usame Bin Ladin kılığına giren AFL hakemi Leigh Haussen meslekten ihraç edildi. Hakem basına verdiği demeçte üzgün olduğunu belirtti.AFL Hakemlik Şefi Steven Mcburney ''Kostümün uygunsuzluğunu anlıyoruz. Ancak 8 yıldır görev yapan bir hakemin kaybedilmesini üzücü buluyoruz'' açıklamasında bulundu.

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