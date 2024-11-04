https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/usame-bin-ladin-kostumu-giyen-hakem-aciga-alindi-1090022389.html
Usame Bin Ladin kostümü giyen hakem açığa alındı
Usame Bin Ladin kostümü giyen hakem açığa alındı
Sputnik Türkiye
Avustralya Futbol Ligi hakemi Leigh Haussen kostüm partisinde giydiği Usame Bin Ladin kostümü nedeniyle AFL Hakemlik Şefi tarafından açığa alındı. Maskeyi... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T19:14+0300
2024-11-04T19:14+0300
2024-11-04T19:14+0300
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kostüm
kostüm partisi
usame bin ladin
avustralya
futbol
hakem
ihraç
meslekten ihraç
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Avustralya'da sezon sonu büyük final öncesi düzenlenen partide Usame Bin Ladin kılığına giren hakem ihraç edildi.Avustralya Futbol Ligi'nde 8 yıldır hakemlik yapan Leigh Haussen kostüm partisinde giydiği maske ile ülkede gündem yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kulelere saldırısı ile tanınan ve Afganistan'da hayatını kaybeden Usame Bin Ladin kılığına giren AFL hakemi Leigh Haussen meslekten ihraç edildi. Hakem basına verdiği demeçte üzgün olduğunu belirtti.AFL Hakemlik Şefi Steven Mcburney ''Kostümün uygunsuzluğunu anlıyoruz. Ancak 8 yıldır görev yapan bir hakemin kaybedilmesini üzücü buluyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/olimpiyatin-yildiz-ismi-duplantis-cadilar-bayraminda-yusuf-dikec-kiligina-girdi-1089936872.html
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kostüm, kostüm partisi, usame bin ladin, avustralya, futbol, hakem, ihraç, meslekten ihraç
kostüm, kostüm partisi, usame bin ladin, avustralya, futbol, hakem, ihraç, meslekten ihraç
Usame Bin Ladin kostümü giyen hakem açığa alındı
Avustralya Futbol Ligi hakemi Leigh Haussen kostüm partisinde giydiği Usame Bin Ladin kostümü nedeniyle AFL Hakemlik Şefi tarafından açığa alındı. Maskeyi taktığı için üzgün olduğunu belirtilen hakemin 8 yıldır üst ligde çalıştığı ifade edildi.
Avustralya'da sezon sonu büyük final öncesi düzenlenen partide Usame Bin Ladin kılığına giren hakem ihraç edildi.
Avustralya Futbol Ligi'nde 8 yıldır hakemlik yapan Leigh Haussen kostüm partisinde giydiği maske ile ülkede gündem yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kulelere saldırısı ile tanınan ve Afganistan'da hayatını kaybeden Usame Bin Ladin kılığına giren AFL hakemi Leigh Haussen meslekten ihraç edildi. Hakem basına verdiği demeçte üzgün olduğunu belirtti.
AFL Hakemlik Şefi Steven Mcburney ''Kostümün uygunsuzluğunu anlıyoruz. Ancak 8 yıldır görev yapan bir hakemin kaybedilmesini üzücü buluyoruz'' açıklamasında bulundu.