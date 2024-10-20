https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/kremlin-putin-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1089457959.html
Kremlin: Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefon görüşmesi yaptı
Kremlin: Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rus lider Putin’in Sırp mevkidaşı Vucic ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T15:31+0300
2024-10-20T15:31+0300
2024-10-20T15:50+0300
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre Vucic, Rusya'nın Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin konularda üstlendiği ilkeli tutumdan dolayı Putin'e teşekkür etti.Açıklamada, "Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile telefon görüşmesi yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konularında üstlendiği ilkeli tutumdan dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.Putin ve Vucic'in manevi, kültürel ve tarihi ortaklığa, geçmiş ve günümüz ile ilgili değerlendirmelerin birliğine dayalı ikili ilişkilerin düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, liderlerin ayrıca çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da güçlendirme niyetlerini de doğruladığı vurgulandı.Açıklamada, "Ukrayna etrafındaki durum ayrıca tartışıldı. Vladimir Putin, özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Liderler, kişisel temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-rusya-ulkemizin-bagimsizligina-saygi-duyuyor-1087073648.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vucic, telefon görüşmesi
rusya, kremlin, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vucic, telefon görüşmesi
Kremlin: Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefon görüşmesi yaptı
15:31 20.10.2024 (güncellendi: 15:50 20.10.2024)
Kremlin, Rus lider Putin’in Sırp mevkidaşı Vucic ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre Vucic, Rusya'nın Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin konularda üstlendiği ilkeli tutumdan dolayı Putin'e teşekkür etti.
Açıklamada, "Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile telefon görüşmesi yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konularında üstlendiği ilkeli tutumdan dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.
Putin ve Vucic'in manevi, kültürel ve tarihi ortaklığa, geçmiş ve günümüz ile ilgili değerlendirmelerin birliğine dayalı ikili ilişkilerin düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, liderlerin ayrıca çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da güçlendirme niyetlerini de doğruladığı vurgulandı.
Açıklamada, "Ukrayna etrafındaki durum ayrıca tartışıldı. Vladimir Putin, özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Liderler, kişisel temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.