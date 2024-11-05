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Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Çok net söylüyorum'
Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Çok net söylüyorum'
Sputnik Türkiye
Antrenörlüğe kısa bir ara verdiğini açıklayan Sergen Yalçın, spor yorumculuğu yapmaya başlamıştı. Her hafta Süper Lig'de oynanan maçları değerlendiren Sergen... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T07:25+0300
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sergen yalçın
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
beşiktaş
beşiktaş
maç
şampiyon
şampiyonluk
futbol
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk kehaneti geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunundan memnun olmadığını ifade eden Yalçın, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın önde olduğunu vurguladı.'Trabzonspor i̇çi̇n sezon bi̇tti̇'"Trabzonspor açısından kötü gidişat vardı. Şimdi daha kötü bir gidişata yöneldi. Daha Kasım ayındayız sezon bitti. Bir tek Türkiye Kupası kaldı."'Sanki̇ si̇lahla vurulmuş gi̇bi̇ yerlerde kivraniyorlar''Bu şeki̇lde devam ederse Galatasaray şampi̇yon olur'"Bu kadar maaş alan oyuncular var. Fenerbahçe'de elini kolunu sallayan 3-4 milyon maaş alıyor. Ben bir de az söylüyorum yani daha yüksekleri de var. Olmaz bu kadar kötü oyun. Oyunlar böyle devam ederse sıkıntı yaşayacak. Fenerbahçe'de oyunun geliştiğini hiç görmedim. Fenerbahçe'nin Türkiye'de kazanması çok önemli değil. Zaten bu kadroyla kazanır. Oyunun her geçen gün gelişmesi gerekir. Fenerbahçe bu şekilde devam ederse Galatasaray şampiyon olur. Çünkü bu oyun bir yerlerde seni sekteye uğratacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/samsunspor-teknik-direktoru-thomas-reis-ligin-en-iyi-takimi-galatasaray-1090027550.html
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sergen yalçın, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş, maç, şampiyon, şampiyonluk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
sergen yalçın, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş, maç, şampiyon, şampiyonluk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Çok net söylüyorum'

07:25 05.11.2024
© AA Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük sevinç yaşadı.
 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Antrenörlüğe kısa bir ara verdiğini açıklayan Sergen Yalçın, spor yorumculuğu yapmaya başlamıştı. Her hafta Süper Lig'de oynanan maçları değerlendiren Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı.
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk kehaneti geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunundan memnun olmadığını ifade eden Yalçın, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın önde olduğunu vurguladı.

'Trabzonspor i̇çi̇n sezon bi̇tti̇'

"Trabzonspor açısından kötü gidişat vardı. Şimdi daha kötü bir gidişata yöneldi. Daha Kasım ayındayız sezon bitti. Bir tek Türkiye Kupası kaldı."

'Sanki̇ si̇lahla vurulmuş gi̇bi̇ yerlerde kivraniyorlar'

"Oyunculardaki şu manteliteyi anlayamıyorum. Sürekli ceza sahası içinde yerdeler. Kendilerini yerlere atıyorlar. Sanki silahla vurulmuş gibi yerlerde kıvranıyorlar. Yapmayın, biraz dürüst olun. Hakemi de büyük sıkıntıya sokuyorlar. Öyle bir yere atıyorlar ki görsen hastaneye kaldıracaklar sedyeyle... Ben hakemin çok kötü maç yönettiği düşünmüyorum."

'Bu şeki̇lde devam ederse Galatasaray şampi̇yon olur'

"Bu kadar maaş alan oyuncular var. Fenerbahçe'de elini kolunu sallayan 3-4 milyon maaş alıyor. Ben bir de az söylüyorum yani daha yüksekleri de var. Olmaz bu kadar kötü oyun. Oyunlar böyle devam ederse sıkıntı yaşayacak. Fenerbahçe'de oyunun geliştiğini hiç görmedim. Fenerbahçe'nin Türkiye'de kazanması çok önemli değil. Zaten bu kadroyla kazanır. Oyunun her geçen gün gelişmesi gerekir. Fenerbahçe bu şekilde devam ederse Galatasaray şampiyon olur. Çünkü bu oyun bir yerlerde seni sekteye uğratacak."
Thomas Reis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray
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