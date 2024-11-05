https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/samsunspor-teknik-direktoru-thomas-reis-ligin-en-iyi-takimi-galatasaray-1090027550.html
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 11.haftasında Samsunspor ile Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalyaspor Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 yenen Samsunspor'da Teknik... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T00:16+0300
2024-11-05T00:16+0300
2024-11-05T00:16+0300
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samsun
samsunspor
samsun büyükşehir belediyesi
teknik direktör
galatasaray sk
süper lig
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu açıkladı.Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor maçı 2-0 kazandı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ''Bu maçı alarak 25 puana ulaştık. Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç Galatasaray maçından daha önemliydi. Bir kaç gün sonra Galatasaray maçını konuşmaya başlayacağız. Galatasaray ligin en en iyi takımı'' açıklamasında bulundu.Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman?Galatasaray Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maç Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-2-1-kazandi-1089769013.html
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samsunspor galatasaray, galatasaray kaçak izle
samsunspor galatasaray, galatasaray kaçak izle
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray
Süper Lig'in 11.haftasında Samsunspor ile Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalyaspor Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis basın toplantısında Galatasaray maçı değerlendirmesinde bulundu. Sarı kırmızılıların ligin en iyi takımı olduğunu belirten hoca maç için hazır olduklarını açıkladı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor maçı 2-0 kazandı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ''Bu maçı alarak 25 puana ulaştık. Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç Galatasaray maçından daha önemliydi. Bir kaç gün sonra Galatasaray maçını konuşmaya başlayacağız. Galatasaray ligin en en iyi takımı'' açıklamasında bulundu.
Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman?
Galatasaray Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maç Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.