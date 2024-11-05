https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/samsunspor-teknik-direktoru-thomas-reis-ligin-en-iyi-takimi-galatasaray-1090027550.html

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 11.haftasında Samsunspor ile Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalyaspor Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 yenen Samsunspor'da Teknik... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

samsun

samsunspor

samsun büyükşehir belediyesi

teknik direktör

galatasaray sk

süper lig

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu açıkladı.Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor maçı 2-0 kazandı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ''Bu maçı alarak 25 puana ulaştık. Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç Galatasaray maçından daha önemliydi. Bir kaç gün sonra Galatasaray maçını konuşmaya başlayacağız. Galatasaray ligin en en iyi takımı'' açıklamasında bulundu.Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman?Galatasaray Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maç Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-2-1-kazandi-1089769013.html

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