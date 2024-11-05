https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sapanca-golunde-amator-balikcilar-fark-etti-gole-emici-bariyerler-koyuldu-1090065837.html

Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar fark etti: Göle emici bariyerler koyuldu

Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar fark etti: Göle emici bariyerler koyuldu

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın doğal güzelliği ile turistleri ağırlayan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar akaryakıt benzeri kimyasal maddeyi fark etti. Sakarya Büyükşehir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T21:59+0300

2024-11-05T21:59+0300

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sapanca

sapanca gölü

kanalizasyon

sakarya büyükşehir belediyesi

balıkçı

balıkçılık

akaryakıt

akaryakıt hırsızlığı

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Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından fark edilen kimyasal madde belediye görevlileri tarafından durduruldu.Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde akaryakıt benzeri kimyasal madde tespit edildi. Amatör balıkçılar tarafından fark edilen madde yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri maddeye emici bariyerler koyarak suya karışmasını engelledi. Yetkililer maddenin otoyolda meydana gelen kazadan akan akaryakıt olabileceğini ifade etti.

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sakarya, sapanca, sapanca gölü, kanalizasyon, sakarya büyükşehir belediyesi, balıkçı, balıkçılık, akaryakıt, akaryakıt hırsızlığı