https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sapanca-golunde-amator-balikcilar-fark-etti-gole-emici-bariyerler-koyuldu-1090065837.html
Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar fark etti: Göle emici bariyerler koyuldu
Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar fark etti: Göle emici bariyerler koyuldu
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın doğal güzelliği ile turistleri ağırlayan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar akaryakıt benzeri kimyasal maddeyi fark etti. Sakarya Büyükşehir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T21:59+0300
2024-11-05T21:59+0300
2024-11-05T22:01+0300
türkiye
sakarya
sapanca
sapanca gölü
kanalizasyon
sakarya büyükşehir belediyesi
balıkçı
balıkçılık
akaryakıt
akaryakıt hırsızlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090065621_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_4e335f230a5effb7bb5efdea887f2f48.jpg
Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından fark edilen kimyasal madde belediye görevlileri tarafından durduruldu.Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde akaryakıt benzeri kimyasal madde tespit edildi. Amatör balıkçılar tarafından fark edilen madde yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri maddeye emici bariyerler koyarak suya karışmasını engelledi. Yetkililer maddenin otoyolda meydana gelen kazadan akan akaryakıt olabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/sapanca-golunde-su-17-metre-cekildi-1088430558.html
türkiye
sakarya
sapanca
sapanca gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090065621_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_b3a218cf2b122fddfe942d8d39344739.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sakarya, sapanca, sapanca gölü, kanalizasyon, sakarya büyükşehir belediyesi, balıkçı, balıkçılık, akaryakıt, akaryakıt hırsızlığı
sakarya, sapanca, sapanca gölü, kanalizasyon, sakarya büyükşehir belediyesi, balıkçı, balıkçılık, akaryakıt, akaryakıt hırsızlığı
Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar fark etti: Göle emici bariyerler koyuldu
21:59 05.11.2024 (güncellendi: 22:01 05.11.2024)
Sakarya'nın doğal güzelliği ile turistleri ağırlayan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçılar akaryakıt benzeri kimyasal maddeyi fark etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne haber veren balıkçılar maddenin ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Olay yerine gelen görevliler emici bariyer koyarak maddeye acil müdahalede bulundu.
Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından fark edilen kimyasal madde belediye görevlileri tarafından durduruldu.
Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde akaryakıt benzeri kimyasal madde tespit edildi. Amatör balıkçılar tarafından fark edilen madde yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri maddeye emici bariyerler koyarak suya karışmasını engelledi. Yetkililer maddenin otoyolda meydana gelen kazadan akan akaryakıt olabileceğini ifade etti.