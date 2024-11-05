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Rusya: Zaporojye NGS’nin bombalanmasının sonuçları Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin benzeri olabilir
Rusya: Zaporojye NGS’nin bombalanmasının sonuçları Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin benzeri olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kritik öneme sahip tesislerinin bombalanmasının doğuracağı sonuçların Çernobil ve Fukuşima... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T15:21+0300
2024-11-05T15:21+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un yaptığı açıklamaya göre, Zaporojye NGS’nin kritik öneme sahip tesislerinin bombalanmasının doğuracağı sonuçlar, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana gelen kazaların geri dönüşü olmayan sonuçları ile karşılaştırılabilir nitelikte.Kirilov, Rusya’nın gerçekleştirdiği özel askeri operasyon ile Kiev rejiminin kendi nükleer programını uygulamasının önüne geçildiğine dikkat çekti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) de ele geçirme planı yaptığını vurgulayan Kirillov, söz konusu planın santralde yaşanacak olan herhangi bir kazanın Rusya’yı radyoaktif kirlenmeye maruz bırakmasını öngördüğünü, ancak aslında radyoaktif maddelerin, Çernobil kazasından sonra da olduğu gibi Avrupa’nın da büyük bir kısmına yayılabileceğinin altını çizdi.Korgeneral Kirillov, Kiev’in ‘kirli bomba’ ile olası provokasyonlarına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:‘Rusya Savunma Bakanlığı’nın elindeki bilgilere göre Ukrayna ordusu, Rusya’nın nükleer enerji tesislerini zorla ele geçirme planlarından vazgeçmedi’Kirillov, Rus birliklerin ekim ayında Ukrayna’nın Zaporojye NGS’yi ele geçirmeye yönelik Korotkoye Zamıkaniye (Kısa Devre) operasyonu ile ilgili planlarını engellediği bilgisini de verdi.Korgeneral Kirillov’un ifade ettiği üzere operasyona Ukrayna özel harekat kuvvetleri katılacaktı, amaca ulaşılması için HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ve saldırı maksatlı insansız hava araçları (SİHA) kullanılacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-berdyansk-limanina-kamikaze-ihalarla-saldirdi-1089883539.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği , igor kirillov, ukrayna, ukrayna ordusu, kirli bomba , zaporojye nükleer güç santrali, kursk, nükleer santral, provokasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği , igor kirillov, ukrayna, ukrayna ordusu, kirli bomba , zaporojye nükleer güç santrali, kursk, nükleer santral, provokasyon

Rusya: Zaporojye NGS’nin bombalanmasının sonuçları Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin benzeri olabilir

15:21 05.11.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kritik öneme sahip tesislerinin bombalanmasının doğuracağı sonuçların Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana gelen kazaların sonuçları ile karşılaştırılabilir olduğunu bildirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un yaptığı açıklamaya göre, Zaporojye NGS’nin kritik öneme sahip tesislerinin bombalanmasının doğuracağı sonuçlar, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana gelen kazaların geri dönüşü olmayan sonuçları ile karşılaştırılabilir nitelikte.
Kirilov, Rusya’nın gerçekleştirdiği özel askeri operasyon ile Kiev rejiminin kendi nükleer programını uygulamasının önüne geçildiğine dikkat çekti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) de ele geçirme planı yaptığını vurgulayan Kirillov, söz konusu planın santralde yaşanacak olan herhangi bir kazanın Rusya’yı radyoaktif kirlenmeye maruz bırakmasını öngördüğünü, ancak aslında radyoaktif maddelerin, Çernobil kazasından sonra da olduğu gibi Avrupa’nın da büyük bir kısmına yayılabileceğinin altını çizdi.
Korgeneral Kirillov, Kiev’in ‘kirli bomba’ ile olası provokasyonlarına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

- Nükleer silah yaratmaya yönelik mevcut teknik potansiyelin olmamasına rağmen mevcut imkanlar Kiev’in ‘"kirli bomba’ yaratmasını mümkün kılıyor.

- Kiev, Rusya’ya ve özel operasyondaki hedeflerine karşı koymak amacı ile ‘kirli bomba’ ile provokasyon yapma kapasitesine sahip.

- Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) temsilcileri ‘kirli bomba’ kullanımı, üretimi ve kalabalık bir yerde patlatılması konusunda eğitiliyor.

- Kiev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) uzmanlarına Çernobil yasak bölgesindeki tüm tesislere tam erişim sağlamaktan kaçınıyor.

‘Rusya Savunma Bakanlığı’nın elindeki bilgilere göre Ukrayna ordusu, Rusya’nın nükleer enerji tesislerini zorla ele geçirme planlarından vazgeçmedi’

Kirillov, Rus birliklerin ekim ayında Ukrayna’nın Zaporojye NGS’yi ele geçirmeye yönelik Korotkoye Zamıkaniye (Kısa Devre) operasyonu ile ilgili planlarını engellediği bilgisini de verdi.
Korgeneral Kirillov’un ifade ettiği üzere operasyona Ukrayna özel harekat kuvvetleri katılacaktı, amaca ulaşılması için HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ve saldırı maksatlı insansız hava araçları (SİHA) kullanılacaktı.
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