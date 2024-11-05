https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rusya-zaporojye-ngsnin-bombalanmasinin-sonuclari-cernobil-ve-fukusima-felaketlerinin-benzeri-1090053884.html

Rusya: Zaporojye NGS’nin bombalanmasının sonuçları Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin benzeri olabilir

Rusya: Zaporojye NGS’nin bombalanmasının sonuçları Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin benzeri olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kritik öneme sahip tesislerinin bombalanmasının doğuracağı sonuçların Çernobil ve Fukuşima... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T15:21+0300

2024-11-05T15:21+0300

2024-11-05T15:21+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği

igor kirillov

ukrayna

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zaporojye nükleer güç santrali

kursk

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un yaptığı açıklamaya göre, Zaporojye NGS’nin kritik öneme sahip tesislerinin bombalanmasının doğuracağı sonuçlar, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana gelen kazaların geri dönüşü olmayan sonuçları ile karşılaştırılabilir nitelikte.Kirilov, Rusya’nın gerçekleştirdiği özel askeri operasyon ile Kiev rejiminin kendi nükleer programını uygulamasının önüne geçildiğine dikkat çekti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) de ele geçirme planı yaptığını vurgulayan Kirillov, söz konusu planın santralde yaşanacak olan herhangi bir kazanın Rusya’yı radyoaktif kirlenmeye maruz bırakmasını öngördüğünü, ancak aslında radyoaktif maddelerin, Çernobil kazasından sonra da olduğu gibi Avrupa’nın da büyük bir kısmına yayılabileceğinin altını çizdi.Korgeneral Kirillov, Kiev’in ‘kirli bomba’ ile olası provokasyonlarına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:‘Rusya Savunma Bakanlığı’nın elindeki bilgilere göre Ukrayna ordusu, Rusya’nın nükleer enerji tesislerini zorla ele geçirme planlarından vazgeçmedi’Kirillov, Rus birliklerin ekim ayında Ukrayna’nın Zaporojye NGS’yi ele geçirmeye yönelik Korotkoye Zamıkaniye (Kısa Devre) operasyonu ile ilgili planlarını engellediği bilgisini de verdi.Korgeneral Kirillov’un ifade ettiği üzere operasyona Ukrayna özel harekat kuvvetleri katılacaktı, amaca ulaşılması için HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ve saldırı maksatlı insansız hava araçları (SİHA) kullanılacaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-berdyansk-limanina-kamikaze-ihalarla-saldirdi-1089883539.html

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