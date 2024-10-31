https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-berdyansk-limanina-kamikaze-ihalarla-saldirdi-1089883539.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’ndeki Berdyansk Limanı’na kamikaze İHA’larla saldırdı
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’ndeki Berdyansk Limanı’na kamikaze İHA’larla saldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nde yer alan Berdyansk kentinin limanına kamikaze tipi insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı bildirildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T12:59+0300
2024-10-31T12:59+0300
2024-10-31T12:59+0300
ukrayna krizi
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zaporojye
zaporojye bölgesi
yevgeniy balitskiy
berdyansk
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ukrayna
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insansız hava aracı (iha)
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Kent yönetiminin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Berdysnak Limanı’nın Ukrayna’nın kamikaze İHA’larının saldırısına uğradığı belirtildi.Açıklamada, “Bu sabah sabıkalı Kiev rejimi, muhtemelen kamikaze tipi insansız hava araçları kullanarak kent limanına terör saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca nöbetteki tüm acil servislerin olay yerine intikal ederek çalışmalara başladığı vurgulandı.Daha sonra Vali Yevgeniy Balitskiy, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Vali Yardımcısı Anton Titskiy ise saldırıda 10 İHA’nın yer aldığı, 7 İHA’nın limana saldırarak oradaki altyapıya hasar verdiği, diğer 3 İHA’nın ise çok katlı apartmanlara ve bir çiçek dükkanına saldırdığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ukrayna-ordusu-esir-rus-askerin-hayati-karsiliginda-ailesinden-bir-milyon-ruble-istiyor-1089808988.html
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rusya, zaporojye, zaporojye bölgesi, yevgeniy balitskiy, berdyansk, liman, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı
rusya, zaporojye, zaporojye bölgesi, yevgeniy balitskiy, berdyansk, liman, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’ndeki Berdyansk Limanı’na kamikaze İHA’larla saldırdı
Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nde yer alan Berdyansk kentinin limanına kamikaze tipi insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı bildirildi.
Kent yönetiminin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Berdysnak Limanı’nın Ukrayna’nın kamikaze İHA’larının saldırısına uğradığı belirtildi.
Açıklamada, “Bu sabah sabıkalı Kiev rejimi, muhtemelen kamikaze tipi insansız hava araçları kullanarak kent limanına terör saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca nöbetteki tüm acil servislerin olay yerine intikal ederek çalışmalara başladığı vurgulandı.
Daha sonra Vali Yevgeniy Balitskiy, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Vali Yardımcısı Anton Titskiy ise saldırıda 10 İHA’nın yer aldığı, 7 İHA’nın limana saldırarak oradaki altyapıya hasar verdiği, diğer 3 İHA’nın ise çok katlı apartmanlara ve bir çiçek dükkanına saldırdığı bilgisini verdi.