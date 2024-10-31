https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-berdyansk-limanina-kamikaze-ihalarla-saldirdi-1089883539.html

Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’ndeki Berdyansk Limanı’na kamikaze İHA’larla saldırdı

Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’ndeki Berdyansk Limanı’na kamikaze İHA’larla saldırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nde yer alan Berdyansk kentinin limanına kamikaze tipi insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı bildirildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T12:59+0300

2024-10-31T12:59+0300

2024-10-31T12:59+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

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Kent yönetiminin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Berdysnak Limanı’nın Ukrayna’nın kamikaze İHA’larının saldırısına uğradığı belirtildi.Açıklamada, “Bu sabah sabıkalı Kiev rejimi, muhtemelen kamikaze tipi insansız hava araçları kullanarak kent limanına terör saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca nöbetteki tüm acil servislerin olay yerine intikal ederek çalışmalara başladığı vurgulandı.Daha sonra Vali Yevgeniy Balitskiy, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Vali Yardımcısı Anton Titskiy ise saldırıda 10 İHA’nın yer aldığı, 7 İHA’nın limana saldırarak oradaki altyapıya hasar verdiği, diğer 3 İHA’nın ise çok katlı apartmanlara ve bir çiçek dükkanına saldırdığı bilgisini verdi.

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