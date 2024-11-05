Rus tarihçi, Ukrayna ordusunda yaşanan firarları Hitler dönemindeki duruma benzetti
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinAzovstal'da teslim olan Ukraynalı askerler
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ/
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Rus tarihçi Matveyev, Ukrayna ordusunda son dönemde tırmanışa geçen firar vakalarını 1943'te Hitler ordusunda Alman askerlerin kitleler halinde cepheden kaçtığı vakalara benzetti.
Ukraynalı askerlerin Rus ordusunun ilerleyişi karşısında demoralize olduğunu ve firar ettiğini anlatan Rus istihbarat servisleri tarihçisi Oleg Matveyev, bu durumu 80 yılı aşkın bir süre önce Kızıl Ordu taarruza geçtiğinde Ukrayna'daki Adolf Hitler'in askerlerinin kaçışına benzetti.
Rusya Devlet Başkanlığı Tarihsel Hafıza Ulusal Merkezi uzmanı Matveyev, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'da bugün yaşananlarla, 80 yıldan biraz daha uzun süre önce Ukrayna'da Hitler'in işgalci askerlerinin yaşadıkları arasında paralellik kurdu.
Son 2 yıldır Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD'li Daniel Martindale'in Ukraynalı askerlerin savaşçı ruhunun düştüğü, korkuya kapıldıkları ve savaşmaya devam etmek için bir neden bulamadıkları yönündeki açıklamasını değerlendiren Matveyev, "Martindale, Hitler ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'nın batısındaki cephe kaynaklarından bilgi alan SSCB devlet güvenlik makamlarının çalışanlarının 80 yılı aşkın bir süre önce söylediklerini neredeyse aynısını anlatıyor" dedi.
Matveyev, demeci sırasında Aralık 1943'te SSCB Devlet Güvenlik Halk Komiserliği yönetimine gönderilen istihbarat mesajını da paylaştı.
Mesajda, "Rovno şehrinde son zamanlarda Alman askerleri arasında disiplinin keskin biçimde azaldığı gözleniyor. Cephedeki askerler subaylara selam vermeyi bıraktı ve üstelik bunu göstere göstere yapıyorlar, berberde sıralarını subaylara vermiyorlar. Askerler arasında firar da ciddi şekilde arttı. Rovno jandarması, her gün birliklerini terk eden onlarca askeri yakalıyor. Zdolbunov kentinde sadece 14 Kasım'da 450, 16 Kasım'da ise 260 firari Alman askeri yakalandı" ifadelerine yer verildiği görüldü.
Rusya Devlet Başkanlığı Tarihsel Hafıza Ulusal Merkezi uzmanı Matveyev, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'da bugün yaşananlarla, 80 yıldan biraz daha uzun süre önce Ukrayna'da Hitler'in işgalci askerlerinin yaşadıkları arasında paralellik kurdu.
Son 2 yıldır Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD'li Daniel Martindale'in Ukraynalı askerlerin savaşçı ruhunun düştüğü, korkuya kapıldıkları ve savaşmaya devam etmek için bir neden bulamadıkları yönündeki açıklamasını değerlendiren Matveyev, "Martindale, Hitler ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'nın batısındaki cephe kaynaklarından bilgi alan SSCB devlet güvenlik makamlarının çalışanlarının 80 yılı aşkın bir süre önce söylediklerini neredeyse aynısını anlatıyor" dedi.
Matveyev, demeci sırasında Aralık 1943'te SSCB Devlet Güvenlik Halk Komiserliği yönetimine gönderilen istihbarat mesajını da paylaştı.
Mesajda, "Rovno şehrinde son zamanlarda Alman askerleri arasında disiplinin keskin biçimde azaldığı gözleniyor. Cephedeki askerler subaylara selam vermeyi bıraktı ve üstelik bunu göstere göstere yapıyorlar, berberde sıralarını subaylara vermiyorlar. Askerler arasında firar da ciddi şekilde arttı. Rovno jandarması, her gün birliklerini terk eden onlarca askeri yakalıyor. Zdolbunov kentinde sadece 14 Kasım'da 450, 16 Kasım'da ise 260 firari Alman askeri yakalandı" ifadelerine yer verildiği görüldü.