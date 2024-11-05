https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ruh-sagligi-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-sevk-edilen-deniz-akkayadan-ilk-aciklama-1090064693.html
Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilen Deniz Akkaya'dan ilk açıklama
Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilen Deniz Akkaya'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Eski manken Deniz Akkaya kızının kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Olay sonrası kızı A.Ö. devlet korumasına alınırken eski eşi Deniz Efe Önbilgin Türk... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T21:04+0300
2024-11-05T21:04+0300
2024-11-05T21:08+0300
türkiye
deniz akkaya
ruh sağlığı
bipolar bozukluk
ruh
ruh sağlığı derneği
ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
manken
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Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilen manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.Deniz Akkaya'nın eski eşi tarafından bipolar olduğu iddiası ile mahkemeye vesayet davası açıldı. Dava hakkında mahkeme ünlü mankenin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Deniz Akkaya şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sibel-canin-menajeri-cengizhan-sabuncu-hayatini-kaybetti-inanamiyorum-beni-beklerken-sen-1090062873.html
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deniz akkaya hastane, deniz akkaya bipolar
deniz akkaya hastane, deniz akkaya bipolar
Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilen Deniz Akkaya'dan ilk açıklama
21:04 05.11.2024 (güncellendi: 21:08 05.11.2024)
Eski manken Deniz Akkaya kızının kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Olay sonrası kızı A.Ö. devlet korumasına alınırken eski eşi Deniz Efe Önbilgin Türk Medeni Kanunu kapsamında Deniz Akkaya'nın bipolar olduğunu belirterek mahkemeye vesayet davası açtı. Açılan davada ünlü mankenin ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmesine karar verildi.
Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilen manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Deniz Akkaya'nın eski eşi tarafından bipolar olduğu iddiası ile mahkemeye vesayet davası açıldı. Dava hakkında mahkeme ünlü mankenin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Deniz Akkaya şöyle konuştu:
Vah vah vah net şekilde devlet tarafından alkolik olduğu kabul görerek adli tıpa sevk edilen bir bağımlının, zavallı avukatının son çırpınışları. Velayet davası başladığından beri velayeti biz aldık dediniz velayet pek tabii ki ben de bırakıldı mahkeme tarafından. Uyuşturucu kullanıyor iftirası attınız alkolik olduğunuz resmi net şekilde kanıtlandı. Geçen günlerde benim hapse gireceğim gibi bir saçma salak mevzu ortaya attınız yine şişirme haberlerle gündemi meşgul ettiniz. Kendi müvekkilinin yakalatması çıktı . 16 senedir ödemediği nafakalar nedeniyle asıl ona tedbir kondu. Geçen günkü hapis kararı gibi benim mahkemesine çıkmadığım , kötü niyetli aldırılmış bir karar yine. Diğerine itirazımız kabul olduğu gibi bunada olurda utanmıyorsun yine magazin servisi yapıyorsun bu kez sana tavrım farklı olacak siz eşşeğin bir tarafına suyu çok kaçırdınız artık. Kötülükten beslenmenin sonu yok sizde size gereken yapılacak söz veriyorum.