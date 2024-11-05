Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilen Deniz Akkaya'dan ilk açıklama

Vah vah vah net şekilde devlet tarafından alkolik olduğu kabul görerek adli tıpa sevk edilen bir bağımlının, zavallı avukatının son çırpınışları. Velayet davası başladığından beri velayeti biz aldık dediniz velayet pek tabii ki ben de bırakıldı mahkeme tarafından. Uyuşturucu kullanıyor iftirası attınız alkolik olduğunuz resmi net şekilde kanıtlandı. Geçen günlerde benim hapse gireceğim gibi bir saçma salak mevzu ortaya attınız yine şişirme haberlerle gündemi meşgul ettiniz. Kendi müvekkilinin yakalatması çıktı . 16 senedir ödemediği nafakalar nedeniyle asıl ona tedbir kondu. Geçen günkü hapis kararı gibi benim mahkemesine çıkmadığım , kötü niyetli aldırılmış bir karar yine. Diğerine itirazımız kabul olduğu gibi bunada olurda utanmıyorsun yine magazin servisi yapıyorsun bu kez sana tavrım farklı olacak siz eşşeğin bir tarafına suyu çok kaçırdınız artık. Kötülükten beslenmenin sonu yok sizde size gereken yapılacak söz veriyorum.