Putin: Rusya, Ukrayna’yla görüşmelere hazır ve istisnasız tüm ülkelerle işbirliğine açık
14:59 05.11.2024 (güncellendi: 15:04 05.11.2024)
© Sputnik / Aleksey NikolskiyRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen 28 ülkenin yeni büyükelçilerinin güven mektubunu sunma töreninde
© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
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Rusya’nın Ukrayna’yla görüşmelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatan Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin istisnasız tüm ülkelerle eşit ve karşılıklı yarara dayanan işbirliğine açık olduğunu belirtti.
Kremlin’de 28 ülkenin yeni büyükelçilerini kabul eden Rusya lideri Vladimir Putin, “Ülkemiz eşitlik, içişlerine karışmama ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya uyma ilkeleri temelinde istisnasız tüm ülkelerle karşılıklı yarara dayanan işbirliğine açık” ifadesini kullandı.
Putin, “Haksız rekabetten, tek taraflı yaptırımlardan ve siyasi amaçlı kısıtlamalardan arınmış, adil bir küresel ekonomik ilişkiler sisteminin oluşturulmasını savunuyoruz” diyerek Kazan şehrinde gerçekleşen BRICS Zirvesi’ne işaret etti.
'Ukrayna anlaşmayı reddetti'
Zirvede dünyanın içinde bulunduğu zor durum ve uzun süredir devam eden çatışmaların şiddetlenmesi ve yenilerinin ortaya çıkması yönündeki endişe verici eğilimlerin ele alındığını dile getiren Rus lider, diğer konuların yanı sıra Ukrayna ve Ortadoğu’nun da tartışıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna’ya gelince, BRICS ortaklarımızın mevcut duruma barışçıl çözüm bulmaya yönelik samimi isteklerini kesinlikle takdir ediyoruz. Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirmekle birlikte belirli bir aşamada, bu çatışmanın en başında, bu müzakereleri yürüttü ve hatta Ukrayna’nın onay verdiği karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşma üzerinde çalıştı. Ancak Ukrayna tarafı, Ukraynalı yetkililerin de ifade ettiği gibi, dışarıdan gelen tavsiye üzerine bu anlaşmayı reddetti.
Bazı Batılı ülkelerin, Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak amacıyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmak ve uzatmak için izledikleri düşmanca yolun son derece yanlış olduğunu vurgulayan Putin, “Bu tür hayali hesaplar ancak Rusya'nın tarihini bilmeyen ve bilmek istemeyen ve Rus halkının birliğini, ruh gücünü ve uyumunu dikkate almayanlar tarafından yapılabilir” ifadesini kullandı.
'Avrupa'da akılcı bakış açısının yeniden hakim olmasını umuyorum'
Buna rağmen Rusya’nın her zaman karşılıklı yarar sağlayan işbirliği mantığına bağlı kaldığını ve kalmaya devam edeceğini ve çatışma arayışında olmadığını kaydeden Rusya Devlet Başkanı, törende Avrupalı diplomatların da bulunduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya ile işbirliğine yönelik akılcı ve dengeli bir bakış açısının bir kez daha hakim olacağına inanmak istiyorum. Zira ülkelerinizin Rusya ile ilişkilerinin tarihi derin köklere sahip ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklık, karşılıklı zenginleştirici kültürel değişimler ve akut uluslararası ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak için ortak çalışma örnekleriyle dolu.
'İsrail-Filistin sorunun çözümü için iki devletli formül şart'
Törene İsrailli büyükelçinin de katıldığına dikkat çeken Putin, Rusya’nın Filistin-İsrail çatışmasının mevcut tırmanışının Ortadoğu'da büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek için aktif çaba sarf etmeye devam ettiğini anımsatarak şunu dedi:
Tarafları uzlaşma yoluna döndürmenin ve sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüme ulaşmanın ancak herkesiz kabul ettiği uluslararası hukuk zemininde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bölgede barışın yeniden tesis edilmesinin temel koşulu da Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarıyla onaylanan ‘iki devletli formülün’ uygulanmasıdır.
'Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz'
Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan’la da müttefik ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Putin, “Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmek ve Kafkasya'da kalıcı barışı sağlamak için her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Barış anlaşması, devlet sınırlarının belirlenmesi ve 2020-2022 yıllarında imzalanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda ekonomik ve ulaştırma bağlarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kıllandı.
Rusya lideri, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Kazan'daki BRICS zirvesi platformunu kullanarak bölgede kalıcı barışın ve etnik gruplar arası uyumun sağlanmasına ilişkin temel meseleler üzerinde faydalı bir görüşme gerçekleştirmiş olmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.