https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/oldurulen-belediye-baskani-hilmi-senin-hilmi-senin-ak-partiye-katilma-hazirliginda-oldugu-ortaya-1090029353.html
Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in AK Parti'ye katılma hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in AK Parti'ye katılma hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'in, AK Parti'ye... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T03:08+0300
2024-11-05T03:08+0300
2024-11-05T03:08+0300
türkiye
hilmi şen
yeniden refah partisi
ak parti
silahlı saldırı
belediye başkanı
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Makam aracıyla TOKİ çalışmalarının sürdüğü bölgeye giden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, aracında amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sırasında araçtan inen Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi olmuş, Şen ve şoförü Çelikkol hayatını kaybetmişti.AK Parti'ye katılma hazırlığı31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti.Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/oldurulen-belediye-baskani-hilmi-senin-katil-zanlisindan-inceldigi-yerden-kopsun-paylasimi--1090020743.html
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hilmi şen, yeniden refah partisi, ak parti, silahlı saldırı, belediye başkanı
hilmi şen, yeniden refah partisi, ak parti, silahlı saldırı, belediye başkanı
Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in AK Parti'ye katılma hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'in, AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Makam aracıyla TOKİ çalışmalarının sürdüğü bölgeye giden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, aracında amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Olay sırasında araçtan inen Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi olmuş, Şen ve şoförü Çelikkol hayatını kaybetmişti.
AK Parti'ye katılma hazırlığı
31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti.
Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi.