https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/oldurulen-belediye-baskani-hilmi-senin-hilmi-senin-ak-partiye-katilma-hazirliginda-oldugu-ortaya-1090029353.html

Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in AK Parti'ye katılma hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in AK Parti'ye katılma hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'in, AK Parti'ye... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T03:08+0300

2024-11-05T03:08+0300

2024-11-05T03:08+0300

türkiye

hilmi şen

yeniden refah partisi

ak parti

silahlı saldırı

belediye başkanı

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Makam aracıyla TOKİ çalışmalarının sürdüğü bölgeye giden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, aracında amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sırasında araçtan inen Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi olmuş, Şen ve şoförü Çelikkol hayatını kaybetmişti.AK Parti'ye katılma hazırlığı31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti.Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/oldurulen-belediye-baskani-hilmi-senin-katil-zanlisindan-inceldigi-yerden-kopsun-paylasimi--1090020743.html

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Sputnik Türkiye

hilmi şen, yeniden refah partisi, ak parti, silahlı saldırı, belediye başkanı