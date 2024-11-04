https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/oldurulen-belediye-baskani-hilmi-senin-katil-zanlisindan-inceldigi-yerden-kopsun-paylasimi--1090020743.html
Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in katil zanlısından 'İnceldiği yerden kopsun' paylaşımı
Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in katil zanlısından 'İnceldiği yerden kopsun' paylaşımı
Sputnik Türkiye
Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünü öldüren katil zanlısı E.Ş.'nin sosyal medya hesabından 'inceldiği yerden kopsun' şeklinde bir paylaşım yaptığı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T17:50+0300
2024-11-04T17:50+0300
2024-11-04T17:50+0300
türkiye
kırıkkale
hilmi şen
silahlı saldırı
belediye başkanı
şoför
cinayet
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Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldüren katil zanlısının olaydan dört gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Zanlının 'inceldiği yerden kopsun' şeklinde yaptığı paylaşımı daha sonra sildiği belirlendi. Sabah saatlerinde makam aracıyla TOKİ çalışmalarının sürdüğü bölgeye giden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, aracında amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu. Olayda Başkan Şen ve şoförü Çelikkol hayatını kaybetti,. Kaçan şüpheli ise yakalandı. Kendisini 'işe almadığı' için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen zanlının, olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. E.Ş., sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/belediye-baskanina-silahli-saldiri-agir-yaralandi-1089998472.html
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kırıkkale, belediye başkanı, belediye başkaanı silahlı saldırı, hilmi şen kimdir, hilmi şen silahlı saldırı
kırıkkale, belediye başkanı, belediye başkaanı silahlı saldırı, hilmi şen kimdir, hilmi şen silahlı saldırı
Öldürülen belediye başkanı Hilmi Şen'in katil zanlısından 'İnceldiği yerden kopsun' paylaşımı
Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünü öldüren katil zanlısı E.Ş.'nin sosyal medya hesabından 'inceldiği yerden kopsun' şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldüren katil zanlısının olaydan dört gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Zanlının 'inceldiği yerden kopsun' şeklinde yaptığı paylaşımı daha sonra sildiği belirlendi.
Sabah saatlerinde makam aracıyla TOKİ çalışmalarının sürdüğü bölgeye giden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, aracında amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu. Olayda Başkan Şen ve şoförü Çelikkol hayatını kaybetti,. Kaçan şüpheli ise yakalandı.
Kendisini 'işe almadığı' için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen zanlının, olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. E.Ş., sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.