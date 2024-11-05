https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/olasi-marmara-depreminde-tsunami-uyarisi-65ten-fazla-olasi-bir-depremde-3-metreye-varan-tsunami-1090042296.html
Olası Marmara Depremi'nde 'tsunami' uyarısı: '6.5'ten fazla olası bir depremde 3 metreye varan tsunami olabilir'
Olası Marmara Depremi'nde 'tsunami' uyarısı: '6.5'ten fazla olası bir depremde 3 metreye varan tsunami olabilir'
Sputnik Türkiye
İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, olası Marmara depreminde 'tsunami' uyarısında bulundu. Prof. Dr. Taymaz, Tsunami hangi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:03+0300
2024-11-05T12:03+0300
2024-11-05T12:03+0300
türkiye
deprem
marmara depremi
tsunami
marmara bölgesi’nde deprem ve tsunami zararlarının azaltılması ve afet eğitimi (mardim) projesi
prof. dr. tuncay taymaz,
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Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 6.5'ten fazla olan bir depremde 'üç metreye varan tsunami' oluşabileceği uyarısında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, risk altında olan bölgeleri tek tek sıraladı. Hangi bölgeler tsunami riski taşıyor?5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, burasının tektonik anlamda çok genç ve deprem üreten bir bölge olduğunu söyledi. '3 metreye kadar yükselebilecek tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız var'2020'de Ege Denizi'nde Sisam Adası'ndaki depremin 'tsunami' oluşturduğunu hatırlatan Prof. Dr. Taymaz, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Kavaklı sahilleri ile İzmit Körfezi'nde Hersek Deltası'na kadar tsunami oluştuğunu, bunun yüksekliğinin deniz tabanı morfolojisine, su derinliğine, depremin büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak değişebileceğini kaydederek, "Türkiye'yi tehdit eden, en az 3 metreye kadar yükselebilecek, tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız deniz tabanında var" dedi.Bu bölgeleri uyardıOlası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şunları kaydetti: Prof. Dr. Taymaz, tsunaminin büyüklüğüne bağlı olarak kıyı şeridine olan etkilerin değişebileceğini söyledi. Ulusal güvenliği de ilgilendiren konularda tsunami ve deprem riskinin çok göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taymaz, burada da yüksek teknolojiler kullanıldığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/prof-dr-hasan-sozbilir-17-diri-fayi-isaret-ederek-kenti-uyardi-72lik-deprem-uretebilir-tsunami-1089830740.html
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deprem, marmara depremi, tsunami, marmara bölgesi’nde deprem ve tsunami zararlarının azaltılması ve afet eğitimi (mardim) projesi, prof. dr. tuncay taymaz,
deprem, marmara depremi, tsunami, marmara bölgesi’nde deprem ve tsunami zararlarının azaltılması ve afet eğitimi (mardim) projesi, prof. dr. tuncay taymaz,
Olası Marmara Depremi'nde 'tsunami' uyarısı: '6.5'ten fazla olası bir depremde 3 metreye varan tsunami olabilir'
İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, olası Marmara depreminde 'tsunami' uyarısında bulundu. Prof. Dr. Taymaz, Tsunami hangi bölgeleri etkiler, riskli bölgeler neresi? sorularını yanıtladı.
Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 6.5'ten fazla olan bir depremde 'üç metreye varan tsunami' oluşabileceği uyarısında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, risk altında olan bölgeleri tek tek sıraladı. Hangi bölgeler tsunami riski taşıyor?
5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, burasının tektonik anlamda çok genç ve deprem üreten bir bölge olduğunu söyledi.
'3 metreye kadar yükselebilecek tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız var'
2020'de Ege Denizi'nde Sisam Adası'ndaki depremin 'tsunami' oluşturduğunu hatırlatan Prof. Dr. Taymaz, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Kavaklı sahilleri ile İzmit Körfezi'nde Hersek Deltası'na kadar tsunami oluştuğunu, bunun yüksekliğinin deniz tabanı morfolojisine, su derinliğine, depremin büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak değişebileceğini kaydederek, "Türkiye'yi tehdit eden, en az 3 metreye kadar yükselebilecek, tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız deniz tabanında var" dedi.
Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şunları kaydetti:
"Çünkü Marmara Bölgesi şehirleşmenin, sanayinin ve tarımın çok yoğun olduğu bir bölge. Güney yamacı da kuzey yamacı da Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarının tehdit ettiği yerde. 6.8 büyüklüğündeki, 1963 Çınarcık depreminden sonra 17 Ağustos 1999'da Gölcük ve akabinde 12 Kasım 1999’da Düzce depremini yaşadık. O da 7.2'ydi.
Örneğin Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk. Bunun yanı sıra; Çınarcık Havzası'na bakacak olursak Armutlu Yarımadası, Yalova, Karamürsel, Hersek Deltası, Mudanya'ya ve daha güneylere kadar risklerimiz var."
Prof. Dr. Taymaz, tsunaminin büyüklüğüne bağlı olarak kıyı şeridine olan etkilerin değişebileceğini söyledi. Ulusal güvenliği de ilgilendiren konularda tsunami ve deprem riskinin çok göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taymaz, burada da yüksek teknolojiler kullanıldığını dile getirdi.