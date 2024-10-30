https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/prof-dr-hasan-sozbilir-17-diri-fayi-isaret-ederek-kenti-uyardi-72lik-deprem-uretebilir-tsunami-1089830740.html
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 17 diri fayı işaret ederek kenti uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 17 diri fayı işaret ederek kenti uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. İzmir depremi yıldönümünde Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T09:23+0300
2024-10-30T09:23+0300
2024-10-30T09:35+0300
türkiye
deprem
izmir
prof. dr. hasan sözbilir
fay hattı
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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremi yıldönümünde uyarılarda bulundu. Cumhuriyet'e konuşan Sözbilir, “Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Altındağ, Işıklar, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi bölgelerde yer alan binaların önemli ölçüde hasar göreceği ve çok sayıda can ve mal kayıplarının yaşanacağı öngörülüyor” dedi.Sözbilir, İzmir’de 17 adet diri fayın bulunduğunu ve bu fayların Mw=6 ile Mw=7.2 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken kentin deprem riskinin arttığını, gelecekte olası bir depreme karşı riskleri azaltmak için sismik tehlike kaynaklarının iyi tanınması ve bina envanterinin sağlamlaştırılması gerektiğini kaydetti. Ege Denizi'nde tsunami tehlikesiAyrıca, Ege Denizi’ndeki tsunami tehlikesi nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğini de aktardı. Sözbilir, “Deprem bilincine, sürdürülebilir bir deprem politikasına, gelişmeleri yakından takip eden bilim insanlarına, deprem konusunda uzman mühendislere, depreme karşı dirençli toplumun çıkarları doğrultusundaki yönetim biçimini ilke edinen yerel yönetimlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/son-depremler-cemil-emre-yavas-deprem-random-forest-algoritmasi-istanbul-depremi-ne-zaman-1089828113.html
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir 17 diri fayı işaret ederek kenti uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:23 30.10.2024 (güncellendi: 09:35 30.10.2024)
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. İzmir depremi yıldönümünde Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den uyarılar geldi. İzmir'in ilçelerini sayan ve 17 diri fay hattı bulunduğunu söyleyen Sözbilir, fayların 7.2'ye kadar deprem üretebileceğini söyledi.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremi yıldönümünde uyarılarda bulundu.
Cumhuriyet'e konuşan Sözbilir, “Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Altındağ, Işıklar, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi bölgelerde yer alan binaların önemli ölçüde hasar göreceği ve çok sayıda can ve mal kayıplarının yaşanacağı öngörülüyor” dedi.
Sözbilir, İzmir’de 17 adet diri fayın bulunduğunu ve bu fayların Mw=6 ile Mw=7.2 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken kentin deprem riskinin arttığını, gelecekte olası bir depreme karşı riskleri azaltmak için sismik tehlike kaynaklarının iyi tanınması ve bina envanterinin sağlamlaştırılması gerektiğini kaydetti.
Ege Denizi'nde tsunami tehlikesi
Ayrıca, Ege Denizi’ndeki tsunami tehlikesi nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğini de aktardı. Sözbilir, “Deprem bilincine, sürdürülebilir bir deprem politikasına, gelişmeleri yakından takip eden bilim insanlarına, deprem konusunda uzman mühendislere, depreme karşı dirençli toplumun çıkarları doğrultusundaki yönetim biçimini ilke edinen yerel yönetimlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.