https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/prof-dr-hasan-sozbilir-17-diri-fayi-isaret-ederek-kenti-uyardi-72lik-deprem-uretebilir-tsunami-1089830740.html

Prof. Dr. Hasan Sözbilir 17 diri fayı işaret ederek kenti uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var

Prof. Dr. Hasan Sözbilir 17 diri fayı işaret ederek kenti uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var

Sputnik Türkiye

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. İzmir depremi yıldönümünde Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T09:23+0300

2024-10-30T09:23+0300

2024-10-30T09:35+0300

türkiye

deprem

izmir

prof. dr. hasan sözbilir

fay hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073954121_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3caa229ba7395d56441efe49a99992ae.jpg

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremi yıldönümünde uyarılarda bulundu. Cumhuriyet'e konuşan Sözbilir, “Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Altındağ, Işıklar, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi bölgelerde yer alan binaların önemli ölçüde hasar göreceği ve çok sayıda can ve mal kayıplarının yaşanacağı öngörülüyor” dedi.Sözbilir, İzmir’de 17 adet diri fayın bulunduğunu ve bu fayların Mw=6 ile Mw=7.2 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken kentin deprem riskinin arttığını, gelecekte olası bir depreme karşı riskleri azaltmak için sismik tehlike kaynaklarının iyi tanınması ve bina envanterinin sağlamlaştırılması gerektiğini kaydetti. Ege Denizi'nde tsunami tehlikesiAyrıca, Ege Denizi’ndeki tsunami tehlikesi nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğini de aktardı. Sözbilir, “Deprem bilincine, sürdürülebilir bir deprem politikasına, gelişmeleri yakından takip eden bilim insanlarına, deprem konusunda uzman mühendislere, depreme karşı dirençli toplumun çıkarları doğrultusundaki yönetim biçimini ilke edinen yerel yönetimlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/son-depremler-cemil-emre-yavas-deprem-random-forest-algoritmasi-istanbul-depremi-ne-zaman-1089828113.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir ilçeleri, izmir deprem haritası, izmir deprem uyarısı, deprem uyarısı, izmir deprem bölgesi mi, izmir depremi ne zaman oldu, izmir deprem riski, izmir deprem bölgeleri, izmir deprem son dakika bugün, izmir deprem hasan sözbilir, tsunami uyarısı, türkiye deprem riski, aktif fay haritası, izmir diri faylar, diri fay