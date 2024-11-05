https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/odul-olarak-kazandiklari-tatile-giderken-gecirdikleri-kazada-hayatlarini-kaybettiler-1090058344.html

Ödül olarak kazandıkları tatile giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler

Ödül olarak kazandıkları tatile giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler

Sputnik Türkiye

Ankara'dan iş yerinden kazandıkları tatil için yola çıkan dört kişilik İğnece ailesinin içinde bulunduğu araca, aracını ters yönden süren bir kişinin... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T17:21+0300

2024-11-05T17:21+0300

2024-11-05T17:21+0300

türkiye

kaza

trafik

hayatını kaybedenler

hayatını kaybetti

antalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090058191_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_c55e3ffa853afd81ed1e3ea6cfe735ac.jpg

Ankara-Konya Karayolu'nda meydana gelen kazada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan Güven, ters yönde kullandığı aracıyla içinde dört kişilik İğnece ailesinin bulunduğu araca çarptı. Kazada Hakan ve Esmanur İğnece ile diğer aracı kullanan Ramazan Güven hayatını kaybetti. Hakan İğnece'nin çalıştığı işyeri aracılığıyla üç günlük tatil kazandığı ve bu nedenle ailesiyle birlikte Antalya'ya gittiği ortaya çıktı. Ölüm ters yönden geldiKaza, 3 Kasım sabah 07.30 sıralarında Ankara - Konya kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ruhsal problemleri olan Ramazan Güven, 27 SE 946 plakalı otomobiliyle ters yönden ilerlediği sırada Hakan İğnece kontrolündeki 06 CAP 977 plakalı arabayla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu Hakan İğnece ve araçta bulunan eşi Esmanur İğnece ile Ramazan Güven hayatını kaybetti. Çiftin otomobilde bulunan ve yaralanan çocukları K.İ (10) ve E.İ. (2) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Yaralı çocuklardan E.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ağır yaralı ağabeyi K.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Hakan İğnece'nin işyeri aracılığıyla kazandığı 3 günlük tatil ödülü için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Antalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/masterchefte-takim-kaptanlari-belli-oldu-yuzu-yanan-beyza-aydin-yarismaya-devam-edecek-mi-somer-1090040533.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, trafik, hayatını kaybedenler, hayatını kaybetti, antalya