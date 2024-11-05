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Ödül olarak kazandıkları tatile giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler
Ödül olarak kazandıkları tatile giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler
Sputnik Türkiye
Ankara'dan iş yerinden kazandıkları tatil için yola çıkan dört kişilik İğnece ailesinin içinde bulunduğu araca, aracını ters yönden süren bir kişinin... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T17:21+0300
2024-11-05T17:21+0300
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kaza
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hayatını kaybedenler
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Ankara-Konya Karayolu'nda meydana gelen kazada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan Güven, ters yönde kullandığı aracıyla içinde dört kişilik İğnece ailesinin bulunduğu araca çarptı. Kazada Hakan ve Esmanur İğnece ile diğer aracı kullanan Ramazan Güven hayatını kaybetti. Hakan İğnece'nin çalıştığı işyeri aracılığıyla üç günlük tatil kazandığı ve bu nedenle ailesiyle birlikte Antalya'ya gittiği ortaya çıktı. Ölüm ters yönden geldiKaza, 3 Kasım sabah 07.30 sıralarında Ankara - Konya kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ruhsal problemleri olan Ramazan Güven, 27 SE 946 plakalı otomobiliyle ters yönden ilerlediği sırada Hakan İğnece kontrolündeki 06 CAP 977 plakalı arabayla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu Hakan İğnece ve araçta bulunan eşi Esmanur İğnece ile Ramazan Güven hayatını kaybetti. Çiftin otomobilde bulunan ve yaralanan çocukları K.İ (10) ve E.İ. (2) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Yaralı çocuklardan E.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ağır yaralı ağabeyi K.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Hakan İğnece'nin işyeri aracılığıyla kazandığı 3 günlük tatil ödülü için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Antalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
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kaza, trafik, hayatını kaybedenler, hayatını kaybetti, antalya
kaza, trafik, hayatını kaybedenler, hayatını kaybetti, antalya

Ödül olarak kazandıkları tatile giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler

17:21 05.11.2024
Antalya kaza
Antalya kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Ankara'dan iş yerinden kazandıkları tatil için yola çıkan dört kişilik İğnece ailesinin içinde bulunduğu araca, aracını ters yönden süren bir kişinin kullandığı araç çarptı. Kazada anne, baba hayatını kaybetti, iki çocukları hastanede tedavi altında.
Ankara-Konya Karayolu'nda meydana gelen kazada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan Güven, ters yönde kullandığı aracıyla içinde dört kişilik İğnece ailesinin bulunduğu araca çarptı. Kazada Hakan ve Esmanur İğnece ile diğer aracı kullanan Ramazan Güven hayatını kaybetti. Hakan İğnece'nin çalıştığı işyeri aracılığıyla üç günlük tatil kazandığı ve bu nedenle ailesiyle birlikte Antalya'ya gittiği ortaya çıktı.

Ölüm ters yönden geldi

Kaza, 3 Kasım sabah 07.30 sıralarında Ankara - Konya kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ruhsal problemleri olan Ramazan Güven, 27 SE 946 plakalı otomobiliyle ters yönden ilerlediği sırada Hakan İğnece kontrolündeki 06 CAP 977 plakalı arabayla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu Hakan İğnece ve araçta bulunan eşi Esmanur İğnece ile Ramazan Güven hayatını kaybetti. Çiftin otomobilde bulunan ve yaralanan çocukları K.İ (10) ve E.İ. (2) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Yaralı çocuklardan E.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ağır yaralı ağabeyi K.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hakan İğnece'nin işyeri aracılığıyla kazandığı 3 günlük tatil ödülü için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Antalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
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