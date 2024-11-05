https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/masterchefte-takim-kaptanlari-belli-oldu-yuzu-yanan-beyza-aydin-yarismaya-devam-edecek-mi-somer-1090040533.html

MasterChef'te takım kaptanları belli oldu: Yüzü yanan Beyza Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu açıkladı

MasterChef'te takım kaptanları belli oldu: Yüzü yanan Beyza Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu açıkladı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'de geçen hafta yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza Aydın'ın sağlık durumundaki son gelişmeler merak ediliyor. Somer Şef, Beyza'nın sağlık... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T11:30+0300

2024-11-05T11:30+0300

2024-11-05T11:30+0300

yaşam

beyza aydın

masterchef

yarışma

yarışma programı

yağ

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MasterChef Türkiye'de yeni bölüm dün paylaşıldı. MasterChef'te geçen günlerde tehlikeli bir kaza yaşanmış, MasterChef yarışmacısı Beyza Aydın'ın yüzüne börek tepsisini ters çevirirken kızgın yağ sıçramıştı. Yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Somer Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı. MasterChef Beyza'nın sağlık durumu nasıl? Beyza Aydın'a ne olduSomer Şef, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı.Mavi Takım kaptanı kim oldu?MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler, yarışmacılardan pizza yapmalarını istedi. Masterchef'te en iyi pizzayı yapan Şirin, Mavi Takım kaptanı oldu. Kırmızı Takım kaptanı olarak da Semih'in ismini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/masterchefte-cekim-sirasinda-beyza-aydinin-yuzu-yandi-somer-sef-saglik-durumunu-acikladi-1089950412.html

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