https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/miraya-carparak-olumune-neden-olan-ogretmen-tahliye-edildi-kucuk-kizin-ailesinden-acimizi-katladi-1090040057.html
Miray'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi: Küçük kızın ailesinden 'acımızı katladı' tepkisi
Miray'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi: Küçük kızın ailesinden 'acımızı katladı' tepkisi
Sputnik Türkiye
Ordu'da okul bahçesinde birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarparak ölümüne neden olan ve yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T11:19+0300
2024-11-05T11:19+0300
2024-11-05T11:19+0300
türkiye
miray aslan
ordu
trafik kazası
okul bahçesi
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Uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden yedi yaşındaki Miray Arslan'a okulun bahçesinde kullandığı cip ile çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya tahliye edildi. Yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkum edilen Kaya, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve sanığın tutuklulukta geçirilen süre nazara alınarak tahliye kararı verirken, küçük Miray'ın ailesi verilen bu karara tepki gösterdi. 'Sevinçle başladık cenazesini aldık'Tahliye talebine tepki gösteren baba Yakup Arslan yaşadıklarını şöyle anlattı: Bu karar acımızı katladıBaba Yakup Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ne olmuştuAltınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/miraya-arabasiyla-carparak-olumune-neden-olan-ogretmen-4-yil-5-ay-hapse-mahkum-edildi-1089894168.html
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miray aslan, ordu, trafik kazası, okul bahçesi
miray aslan, ordu, trafik kazası, okul bahçesi
Miray'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi: Küçük kızın ailesinden 'acımızı katladı' tepkisi
Ordu'da okul bahçesinde birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarparak ölümüne neden olan ve yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan öğretmen Banu Kaya tahliye edildi. Küçük kızın ailesi karara tepkili.
Uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden yedi yaşındaki Miray Arslan'a okulun bahçesinde kullandığı cip ile çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya tahliye edildi. Yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkum edilen Kaya, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve sanığın tutuklulukta geçirilen süre nazara alınarak tahliye kararı verirken, küçük Miray'ın ailesi verilen bu karara tepki gösterdi.
'Sevinçle başladık cenazesini aldık'
Tahliye talebine tepki gösteren baba Yakup Arslan yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Küçük kızım Miray Arslan, 2 Eylül 2024 tarihinde büyük bir heyecan ve sevinçle Gazi İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Çocuğumuzun ve ailesi olarak bizlerin sevinci çok kısa sürdü. Çocuğumuzu eğitim öğretim için gönderdiğimiz okuldan cenazesiyle geri aldık. Çocuğumuzun ölümüne neden olan öğretmenin asli ve tam kusurlu olduğu adli tıp raporuyla sabittir. Sanık hakkında Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkemece sanık olması muhtemelen kastla eylemini gerçekleştirdiğine dair delillere rağmen avukatlarımızın buna dair tüm talepleri reddedilerek sanık hakkında taksirle ölüme sebep olmaktan dört yıl beş ay on gün hapis cezası ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dosyada dinlenen tanıkların çocuğumuzu öldüren öğretmenin aracıyla okul bahçesine kontrolsüz giriş yapması nedeniyle daha önce de uyarıldığını ifade etmiş olmalarına rağmen bu durum da mahkemece dikkate alınmamıştır."
Baba Yakup Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Okul bahçesinde küçük kızımın ölümüne asli ve tam kusuruyla neden olan sanık sadece 2 ay cezaevinde kaldı.Bu karar aile olarak acımızı katladı. Çocuğumuzun ölümüne mi, yoksa çocuğumuzun ölümüne neden olan kişinin sadece 2 ay cezaevinde kalmasına mı üzülelim? Bu tahliye kararı karşı karşısında şaşırdık, üzüntü içerisindeyiz. Bunu kabul edebilmemiz ve anlayabilmemiz mümkün değildir. Suçların cezasız kalmasını küçük çocukları asli ve tam kusuruyla öldürenlerin yalnızca 2 ay cezaevinde kalmasını kabul etmiyoruz. Devletimizden adalet bekliyoruz. 2 Eylül tarihinde kızımızı kaybettik, 10 gün olmadan iddianame düzenlendi, bu süreçte 4 duruşmaya girdik, deliller toplanmadı ve taleplerimiz reddedildi. Bu işin takipçisi olacağız”
Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.