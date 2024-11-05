https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/miraya-carparak-olumune-neden-olan-ogretmen-tahliye-edildi-kucuk-kizin-ailesinden-acimizi-katladi-1090040057.html

Miray'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi: Küçük kızın ailesinden 'acımızı katladı' tepkisi

Miray'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi: Küçük kızın ailesinden 'acımızı katladı' tepkisi

Sputnik Türkiye

Ordu'da okul bahçesinde birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarparak ölümüne neden olan ve yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T11:19+0300

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2024-11-05T11:19+0300

türkiye

miray aslan

ordu

trafik kazası

okul bahçesi

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Uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden yedi yaşındaki Miray Arslan'a okulun bahçesinde kullandığı cip ile çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya tahliye edildi. Yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkum edilen Kaya, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve sanığın tutuklulukta geçirilen süre nazara alınarak tahliye kararı verirken, küçük Miray'ın ailesi verilen bu karara tepki gösterdi. 'Sevinçle başladık cenazesini aldık'Tahliye talebine tepki gösteren baba Yakup Arslan yaşadıklarını şöyle anlattı: Bu karar acımızı katladıBaba Yakup Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ne olmuştuAltınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/miraya-arabasiyla-carparak-olumune-neden-olan-ogretmen-4-yil-5-ay-hapse-mahkum-edildi-1089894168.html

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miray aslan, ordu, trafik kazası, okul bahçesi