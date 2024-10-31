https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/miraya-arabasiyla-carparak-olumune-neden-olan-ogretmen-4-yil-5-ay-hapse-mahkum-edildi-1089894168.html

Miray'a arabasıyla çarparak ölümüne neden olan öğretmen 4 yıl 5 ay hapse mahkum edildi

Miray'a arabasıyla çarparak ölümüne neden olan öğretmen 4 yıl 5 ay hapse mahkum edildi

Sputnik Türkiye

Ordu'da okul bahçesinde kullandığı araba ile yedi yaşındaki Miray Arslan'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T16:24+0300

2024-10-31T16:24+0300

2024-10-31T16:24+0300

türkiye

miray aslan

ordu

okul bahçesi

kaza

ölüm

öğretmen

banu kaya

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İlkokul birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, okul bahçesi içerisinde kullandığı araçla çarparak ölümüne sebep olan beden eğitim öğretmeni Banu Kaya hakkında karar açıklandı. Bugün görülen dördüncü duruşmada mahkeme öğretmen Kaya'yı ''bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ordu AltınorduGazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayla ilgili yapılan karar duruşmasında küçük kızın ailesi katıldı. Miray'ın babası Yakup Arslan, sanığın bir önceki duruşmada gülerek ifade verdiğini iddia ederek, “Kendisi samimi değildir. Ben olay gününden bu yana uyku uyuyamıyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. sanık duruşmalarda çocuklarının kendisini beklediğinden bahisle tahliyesini talep etmiştir. Sanığın cezalandırılması ile birlikte hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederim” dedi. Öğretmen Banu Kaya da, üzgün olduğunu belirtirken tahliyesini talep etti. Mahkeme kararını açıkladıMahkeme heyeti sanığa, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verirken, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğün aykırı davranışı nedeniyle 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmaktan yasaklanmasını kararlaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/minik-mirayi-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-olay-nedeniyle-cok-uzgunum-1089646406.html

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miray aslan, ordu, okul bahçesi, kaza, ölüm, öğretmen, banu kaya