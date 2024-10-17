https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gozaltinda-ciplak-arama-davasinda-iki-polise-bes-ay-hapis-cezasi-1089343334.html

Gözaltında 'çıplak arama' davasında iki polise beş ay hapis cezası

Gözaltında 'çıplak arama' davasında iki polise beş ay hapis cezası

Sputnik Türkiye

Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'ya 'çıplak arama' yapıldığı iddiasıyla polis memurlarının yargılandığı davada... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T14:22+0300

2024-10-17T14:22+0300

2024-10-17T14:25+0300

türkiye

mücella yapıcı

gezi parkı eylemleri

taksim gezi parkı olayları

polis

çıplak arama

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Fatih’te 8 Temmuz 2013 tarihinde Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Ayşe Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın karakol nezarethanesinde giysilerini çıkartarak arama yapıldığı iddiasına ilişkin polis memurlarının yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık polis memuru L.M., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya müşteki Ayşe Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.Suçlamaları kabul etmediler Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları ise sanıkların üzerinde atılı suçtan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat talebinde bulundularKararını açıklayan mahkeme, sanıklar S.E.K ve C.B. hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçunu oluşturduğu ve üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğu gerekçesiyle ilk önce ayrı ayrı 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, daha sonra sanıkların duruşmalarda tutum ve davranışlarından ötürü bu cezayı 5 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanıkların sabıkasız oluşlarını gerekçe göstererek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Polis memuru L.M.'nin ise, beraatına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230928/gezi-parki-davasinda-karar-cikti-kavala-ve-atalaya-verilen-cezalar-onandi-1075847556.html

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mücella yapıcı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, polis, çıplak arama