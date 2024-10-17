https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gozaltinda-ciplak-arama-davasinda-iki-polise-bes-ay-hapis-cezasi-1089343334.html
Gözaltında 'çıplak arama' davasında iki polise beş ay hapis cezası
Gözaltında 'çıplak arama' davasında iki polise beş ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'ya 'çıplak arama' yapıldığı iddiasıyla polis memurlarının yargılandığı davada... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T14:22+0300
2024-10-17T14:22+0300
2024-10-17T14:25+0300
türkiye
mücella yapıcı
gezi parkı eylemleri
taksim gezi parkı olayları
polis
çıplak arama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087153977_5:0:896:501_1920x0_80_0_0_d292b54d569143591244f1f0efb55504.jpg
Fatih’te 8 Temmuz 2013 tarihinde Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Ayşe Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın karakol nezarethanesinde giysilerini çıkartarak arama yapıldığı iddiasına ilişkin polis memurlarının yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık polis memuru L.M., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya müşteki Ayşe Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.Suçlamaları kabul etmediler Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları ise sanıkların üzerinde atılı suçtan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat talebinde bulundularKararını açıklayan mahkeme, sanıklar S.E.K ve C.B. hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçunu oluşturduğu ve üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğu gerekçesiyle ilk önce ayrı ayrı 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, daha sonra sanıkların duruşmalarda tutum ve davranışlarından ötürü bu cezayı 5 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanıkların sabıkasız oluşlarını gerekçe göstererek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Polis memuru L.M.'nin ise, beraatına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230928/gezi-parki-davasinda-karar-cikti-kavala-ve-atalaya-verilen-cezalar-onandi-1075847556.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087153977_116:0:784:501_1920x0_80_0_0_2c64f61de72030f698625fdc85772ad1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mücella yapıcı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, polis, çıplak arama
mücella yapıcı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, polis, çıplak arama
Gözaltında 'çıplak arama' davasında iki polise beş ay hapis cezası
14:22 17.10.2024 (güncellendi: 14:25 17.10.2024)
Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'ya 'çıplak arama' yapıldığı iddiasıyla polis memurlarının yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme iki kadın polis memuruna 5'er ay hapis cezası verilmesine karar verdi.
Fatih’te 8 Temmuz 2013 tarihinde Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Ayşe Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın karakol nezarethanesinde giysilerini çıkartarak arama yapıldığı iddiasına ilişkin polis memurlarının yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık polis memuru L.M., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya müşteki Ayşe Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.
Suçlamaları kabul etmediler
Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları ise sanıkların üzerinde atılı suçtan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat talebinde bulundular
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar S.E.K ve C.B. hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçunu oluşturduğu ve üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğu gerekçesiyle ilk önce ayrı ayrı 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, daha sonra sanıkların duruşmalarda tutum ve davranışlarından ötürü bu cezayı 5 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti.
Mahkeme ayrıca sanıkların sabıkasız oluşlarını gerekçe göstererek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Polis memuru L.M.'nin ise, beraatına karar verildi.