https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-istihbaratci-ukraynada-abdli-ajanlara-rastlamadim-1090010846.html

ABD’li istihbaratçı: Ukrayna’da ABD’li ajanlara rastlamadım

ABD’li istihbaratçı: Ukrayna’da ABD’li ajanlara rastlamadım

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerde bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat vererek yardım eden ABD’li Martindale, Ukrayna’da... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T14:47+0300

2024-11-04T14:47+0300

2024-11-04T14:47+0300

ukrayna krizi

daniel martindale

ukrayna

abd

ingiltere

istihbarat

cia

insansız hava aracı (iha)

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Sputnik’e demeç veren Daniel Martindale, Ukrayna'da ABD’li generallerin, CIA ve diğer istihbarat servisleri mensuplarının çalışıp çalışmadığı sorusuna, “Bunu söyleyemem, muhtemelen istihbaratla ilgili olan sadece bir İngiliz ile karşılaştım” dedi.Martindale, “İstihbarat toplama işine karıştığından şüphelenilebilecek tek bir Amerikalı ile bile karşılaşmadım” diye ekledi.‘Özel askeri harekat bölgesindeki en büyük tehlike İHA’lar’Ukrayna’da bulunduğu sırada Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin bilgileri Rusya’ya ileten Martindale, özel askeri harekat bölgesinde en büyük tehlikenin insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklandığını söyledi.Martindale, “Tahliye edildiğimde karşılaştığımız en büyük tehlike İHA’lar ve çoğunlukla İHA’lardan gelen bombardımandı. Evimden köy dışına kadar olan yarım kilometrelik mesafeyi geçmemiz yaklaşık üç ya da dört saat sürdü” ifadesini kullandı.ABD’linin sözlerine göre, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgede bulunmak bir “hayatta kalma mücadelesiydi”.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-martindale-grad-saldirisindan-nasil-kurtuldugunu-anlatti-1090000430.html

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daniel martindale, ukrayna, abd, ingiltere, istihbarat, cia, insansız hava aracı (iha)