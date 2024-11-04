https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-istihbaratci-ukraynada-abdli-ajanlara-rastlamadim-1090010846.html
ABD’li istihbaratçı: Ukrayna’da ABD’li ajanlara rastlamadım
ABD’li istihbaratçı: Ukrayna’da ABD’li ajanlara rastlamadım
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerde bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat vererek yardım eden ABD’li Martindale, Ukrayna’da... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T14:47+0300
2024-11-04T14:47+0300
2024-11-04T14:47+0300
ukrayna krizi
daniel martindale
ukrayna
abd
ingiltere
istihbarat
cia
insansız hava aracı (iha)
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Sputnik’e demeç veren Daniel Martindale, Ukrayna'da ABD’li generallerin, CIA ve diğer istihbarat servisleri mensuplarının çalışıp çalışmadığı sorusuna, “Bunu söyleyemem, muhtemelen istihbaratla ilgili olan sadece bir İngiliz ile karşılaştım” dedi.Martindale, “İstihbarat toplama işine karıştığından şüphelenilebilecek tek bir Amerikalı ile bile karşılaşmadım” diye ekledi.‘Özel askeri harekat bölgesindeki en büyük tehlike İHA’lar’Ukrayna’da bulunduğu sırada Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin bilgileri Rusya’ya ileten Martindale, özel askeri harekat bölgesinde en büyük tehlikenin insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklandığını söyledi.Martindale, “Tahliye edildiğimde karşılaştığımız en büyük tehlike İHA’lar ve çoğunlukla İHA’lardan gelen bombardımandı. Evimden köy dışına kadar olan yarım kilometrelik mesafeyi geçmemiz yaklaşık üç ya da dört saat sürdü” ifadesini kullandı.ABD’linin sözlerine göre, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgede bulunmak bir “hayatta kalma mücadelesiydi”.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-martindale-grad-saldirisindan-nasil-kurtuldugunu-anlatti-1090000430.html
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daniel martindale, ukrayna, abd, ingiltere, istihbarat, cia, insansız hava aracı (iha)
daniel martindale, ukrayna, abd, ingiltere, istihbarat, cia, insansız hava aracı (iha)
ABD’li istihbaratçı: Ukrayna’da ABD’li ajanlara rastlamadım
Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerde bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne istihbarat vererek yardım eden ABD’li Martindale, Ukrayna’da istihbarat topladığından şüphelenilebilecek tek bir ABD vatandaşına rastlamadığını belirtti.
Sputnik’e demeç veren Daniel Martindale, Ukrayna'da ABD’li generallerin, CIA ve diğer istihbarat servisleri mensuplarının çalışıp çalışmadığı sorusuna, “Bunu söyleyemem, muhtemelen istihbaratla ilgili olan sadece bir İngiliz ile karşılaştım” dedi.
Martindale, “İstihbarat toplama işine karıştığından şüphelenilebilecek tek bir Amerikalı ile bile karşılaşmadım” diye ekledi.
‘Özel askeri harekat bölgesindeki en büyük tehlike İHA’lar’
Ukrayna’da bulunduğu sırada Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin bilgileri Rusya’ya ileten Martindale, özel askeri harekat bölgesinde en büyük tehlikenin insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklandığını söyledi.
Martindale, “Tahliye edildiğimde karşılaştığımız en büyük tehlike İHA’lar ve çoğunlukla İHA’lardan gelen bombardımandı. Evimden köy dışına kadar olan yarım kilometrelik mesafeyi geçmemiz yaklaşık üç ya da dört saat sürdü” ifadesini kullandı.
ABD’linin sözlerine göre, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgede bulunmak bir “hayatta kalma mücadelesiydi”.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.
Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.