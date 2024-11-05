https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/guney-koreyi-aklini-basina-toplamaya-davet-ediyoruz-1090028905.html

'Güney Kore'yi 'aklını başına toplamaya davet ediyoruz'

'Güney Kore'yi 'aklını başına toplamaya davet ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, Rusya'nın Güney Kore'yi 'aklını başına toplamaya ve Kiev'e silah gönderme gibi son derece tehlikeli bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T03:33+0300

2024-11-05T03:33+0300

2024-11-05T03:33+0300

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bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney Kore'ye 'Kien'e silah gönderme gibi son derece tehklikeli bir yola girmemesi ve aklını başına toplaması' çağırısında bulunduğunu söyledi.Yevstigneyeva, "Görünen o ki Güney Kore, savaşta verdiği kayıplar dolayısıyla buna büyük ihtiyaç duyan Kiev'e Batı silahlarının tedarikini artırmak için Washington'un tehlikeli maceralarına dahil olmaya başladı. Güney Koreli meslektaşlarımızı akıllarını başlarına almaya ve özellikle de Güney Kore'de yapılan anketlere göre ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun Ukrayna'ya silah gönderilmesini desteklemediği göz önünde bulundurulduğunda Seul'ü iyi bir yere götürmeyecek son derece tehlikeli bir yola girmemesi yönünde uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.'Kuzey Kore'nin füze denemeleri durup dururken gerçekleşmiyor'Anna Yevstigneva açıklamasında, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin bir sebebinin olduğunu ve ABD'nin bölgedeki saldırgan planlarından ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.Yevstigneyeva yaptığı açıklamada, ”Washington, Tokyo ve Seul'de bu denli heyecan yaratan füze denemeleri durup dururken gerçekleşmiyor. Amerikalıların ve uydularının bölgedeki saldırgan planlarından ayrı düşünülemezler” diye konuştu.Kuzey Kore ile yapılan anlaşma Kore yarımadasında çatışma riskini azaltacakYevstigneyeva, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ortaklık anlaşmasının, Kore Yarımadası'nda nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere çatışmanın tekrarlanması riskini azaltmak için tasarlandığını söyledi.Yevstigneyeva açıklamasında, “Ülkelerimiz arasında 19 Haziran'da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, güvenliğin bölünmezliği ilkesi temelinde bölgede istikrar sağlayıcı bir rol oynamak, nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere yarımadada savaşın yeniden başlaması riskini azaltmak ve bölgede sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin unsurlarından biri olmak üzere tasarlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

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rusya, güney kore, ukrayna, abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)