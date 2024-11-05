https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/karabukte-kar-yagisi-etkili-oldu-1090045183.html

Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Sputnik Türkiye

Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:50+0300

2024-11-05T12:50+0300

2024-11-05T12:50+0300

türkiye

kar yağışı

karabük

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü. Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde sıcaklıkların düşmesiyle sabahın ilk saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meteorolojiden-sicakliklar-sifirin-altina-dusecek-uyarisi-kar-ve-saganak-geliyor-sicakliklar-9-1090030944.html

türkiye

karabük

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kar yağışı, karabük