Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Türkiye
İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD’de başkanlık seçimleri
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/karabukte-kar-yagisi-etkili-oldu-1090045183.html
Karabük'te kar yağışı etkili oldu
Karabük'te kar yağışı etkili oldu
Sputnik Türkiye
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:50+0300
2024-11-05T12:50+0300
türkiye
kar yağışı
karabük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045262_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3262e3ca75ed4e4c812929ddd4ffa773.jpg
Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü. Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde sıcaklıkların düşmesiyle sabahın ilk saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meteorolojiden-sicakliklar-sifirin-altina-dusecek-uyarisi-kar-ve-saganak-geliyor-sicakliklar-9-1090030944.html
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045262_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_7ea2831936135420ea64730281ac0395.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar yağışı, karabük
kar yağışı, karabük

Karabük'te kar yağışı etkili oldu

12:50 05.11.2024
© İHAKarabük
Karabük - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İHA
Abone ol
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü.
Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde sıcaklıkların düşmesiyle sabahın ilk saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu.
Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'sıcaklıklar sıfırın altına düşecek uyarısı: Kar ve sağanak geliyor, sıcaklıklar 9 derece birden düşecek
07:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала