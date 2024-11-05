https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/japonyadan-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-iddiasi-1090028787.html

Japonya'dan 'Kuzey Kore balistik füze fırlattı' iddiası

Japonya'dan 'Kuzey Kore balistik füze fırlattı' iddiası

Sputnik Türkiye

Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığını açıkladı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T02:15+0300

2024-11-05T02:15+0300

2024-11-05T02:48+0300

dünya

kuzey kore

balistik füze programı

balistik füze

kıtalararası balistik füze

japonya

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Japonya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore balistik olduğu düşünülen bir füze fırlatması gerçekleştirdi.Açıklamada Japonya Savunma Bakanlığı'nın, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığı; gemilere acil durum izleme modunda olmaları ve bir enkaz bulunursa yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Bakanlık enkaz bulunması halinde Sahil Güvenlik'e haber verilmesini istedi.Aynı zamanda Japonya Başbakanlığı'nın X hesabından "Kuzey Kore şüpheli bir balistik füze fırlattı" açıklaması da yapıldı.Güney Kore Yonhap haber ajansı da Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kuzey Kore'nin Japonya Denizi'ne doğru balistik füze fırlattığını belirtti.'Kuzey Kore'nin nükleer takviye kararını haklı çıkardılar' Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'da yer alan habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong -un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının Kuzey Kore'nin nükleer takviye kararını haklı çıkardığını söyledi.Kuzey Kore en son geçen hafta en yeni kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-19'u fırlatmıştı.

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