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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/japonyadan-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-iddiasi-1090028787.html
Japonya'dan 'Kuzey Kore balistik füze fırlattı' iddiası
Japonya'dan 'Kuzey Kore balistik füze fırlattı' iddiası
Sputnik Türkiye
Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığını açıkladı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T02:15+0300
2024-11-05T02:48+0300
dünya
kuzey kore
balistik füze programı
balistik füze
kıtalararası balistik füze
japonya
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Japonya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore balistik olduğu düşünülen bir füze fırlatması gerçekleştirdi.Açıklamada Japonya Savunma Bakanlığı'nın, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığı; gemilere acil durum izleme modunda olmaları ve bir enkaz bulunursa yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Bakanlık enkaz bulunması halinde Sahil Güvenlik'e haber verilmesini istedi.Aynı zamanda Japonya Başbakanlığı'nın X hesabından "Kuzey Kore şüpheli bir balistik füze fırlattı" açıklaması da yapıldı.Güney Kore Yonhap haber ajansı da Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kuzey Kore'nin Japonya Denizi'ne doğru balistik füze fırlattığını belirtti.'Kuzey Kore'nin nükleer takviye kararını haklı çıkardılar' Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'da yer alan habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong -un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının Kuzey Kore'nin nükleer takviye kararını haklı çıkardığını söyledi.Kuzey Kore en son geçen hafta en yeni kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-19'u fırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/suriye-bmgkden-israilin-saldirgan-tutumunu-sonlandirmasini-talep-etti-1090028671.html
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kuzey kore balistik füze, kuzey kore kim jong un, kuzey kore japonya, kuzey kore füze
kuzey kore balistik füze, kuzey kore kim jong un, kuzey kore japonya, kuzey kore füze

Japonya'dan 'Kuzey Kore balistik füze fırlattı' iddiası

02:15 05.11.2024 (güncellendi: 02:48 05.11.2024)
© BURAK ERSOY-AW101291kuzey kore, kıtalararası balistik füze
kuzey kore, kıtalararası balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© BURAK ERSOY-AW101291
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Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığını açıkladı.
Japonya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore balistik olduğu düşünülen bir füze fırlatması gerçekleştirdi.
Açıklamada Japonya Savunma Bakanlığı'nın, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığı; gemilere acil durum izleme modunda olmaları ve bir enkaz bulunursa yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Bakanlık enkaz bulunması halinde Sahil Güvenlik'e haber verilmesini istedi.
Aynı zamanda Japonya Başbakanlığı'nın X hesabından "Kuzey Kore şüpheli bir balistik füze fırlattı" açıklaması da yapıldı.

Güney Kore Yonhap haber ajansı da Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kuzey Kore'nin Japonya Denizi'ne doğru balistik füze fırlattığını belirtti.
© AP Photo / Jorge SilvaKim Yo-jong
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
Kim Yo-jong
© AP Photo / Jorge Silva

'Kuzey Kore'nin nükleer takviye kararını haklı çıkardılar'

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'da yer alan habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong -un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının Kuzey Kore'nin nükleer takviye kararını haklı çıkardığını söyledi.

Kuzey Kore en son geçen hafta en yeni kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-19'u fırlatmıştı.
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