https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/istanbulda-tuvalete-gizli-kamera-koyan-suphelinin-cezasi-belli-oldu--1090038607.html

İstanbul'da tuvalete gizli kamera koyan şüphelinin cezası belli oldu

İstanbul'da tuvalete gizli kamera koyan şüphelinin cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü çeken sanık Mert D.'nin yargılandığı dava... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T10:55+0300

2024-11-05T10:55+0300

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türkiye

tuvalet

iş yeri

gizli kamera

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İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Mütalaa açıklandıDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.İş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek kayıt aldığı belirtildiAçıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.Mütalaada sanık Mert D.'nin ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.Hapis cezasına çarptırıldıKararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.

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tuvalet, iş yeri, gizli kamera