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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/istanbulda-tuvalete-gizli-kamera-koyan-suphelinin-cezasi-belli-oldu--1090038607.html
İstanbul'da tuvalete gizli kamera koyan şüphelinin cezası belli oldu
İstanbul'da tuvalete gizli kamera koyan şüphelinin cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü çeken sanık Mert D.'nin yargılandığı dava... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:55+0300
2024-11-05T10:55+0300
türkiye
tuvalet
iş yeri
gizli kamera
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İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Mütalaa açıklandıDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.İş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek kayıt aldığı belirtildiAçıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.Mütalaada sanık Mert D.'nin ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.Hapis cezasına çarptırıldıKararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/antalya-havalimaninda-skandal-bebegi-dogurup-tuvaleteatmis-1089192297.html
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tuvalet, iş yeri, gizli kamera
tuvalet, iş yeri, gizli kamera

İstanbul'da tuvalete gizli kamera koyan şüphelinin cezası belli oldu

10:55 05.11.2024
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü çeken sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Mert D. 2 ayrı suçtan hapis cezası aldı.
İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.
İş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek kayıt aldığı belirtildi
Açıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.
Mütalaada sanık Mert D.'nin ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

Hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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