https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/israil-gazzede-hastaneyi-vurdu-yeni-dogan-bebekler-ve-hastane-calisanlari-etkilendi-1090030999.html
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: Yeni doğan bebekler ve hastane çalışanları etkilendi
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: Yeni doğan bebekler ve hastane çalışanları etkilendi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye’de bir hastaneyi hedef aldığı bildirildi. Saldırıda yeni doğan bebeklerin ve hastane çalışanlarının... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T07:35+0300
2024-11-05T07:35+0300
2024-11-05T07:40+0300
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Katar merkezli Al Jazzera televizyonunun aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye’de bir hastaneye saldırdı. Saldırı sonucu hastane çalışanları çocuk bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı.Kamal Advan Hastanesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Eid Sabbah, “İsrail uçakları ve insansız hava araçlarının saldırısı sırasında, kuvöz odası da dahil çocuk koğuşu hasar gördü. Çocuklar ve yeni doğanların yanı sıra, çok sayıda hastane personeli de yaralandı” diye açıkladı.Sabbah, yoğun bakım ekipmanları ve kuvözlerinin tahrip edildiğini kaydetti.'Hayatlar derhal ve koşulsuz ateşkese bağlı'İsrail ordusunun Kamal Advan Hastanesi’ne yeni saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, bir kez daha “derhal saldırıları durdurma ve barış tesis etme” çağrısında bulundu.Adhanom, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze'deki hastaneler saldırıya uğramaya, hastalar zarar görmeye, sağlık ve insani yardım çalışanları hayati tehlike altında çalışmaya devam ediyor. Hayatlar derhal ve koşulsuz bir ateşkese bağlı” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/filistinden-avrupa-parlamentosuna-israilin-unrwayi-yasaklama-kararina-karsi-cikma-cagrisi-1089984355.html
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filistin, gazze şeridi, gazze, hastane, çocuklar, israil, israil ordusu, saldırı, sivil kayıp, sivil can kaybı, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, tedros adhanom ghebreyesus
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: Yeni doğan bebekler ve hastane çalışanları etkilendi
07:35 05.11.2024 (güncellendi: 07:40 05.11.2024)
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye’de bir hastaneyi hedef aldığı bildirildi. Saldırıda yeni doğan bebeklerin ve hastane çalışanlarının yaralandığı belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom derhal saldırıları durdurma çağrısında bulundu.
Katar merkezli Al Jazzera televizyonunun aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye’de bir hastaneye saldırdı. Saldırı sonucu hastane çalışanları çocuk bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı.
Kamal Advan Hastanesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Eid Sabbah, “İsrail uçakları ve insansız hava araçlarının saldırısı sırasında, kuvöz odası da dahil çocuk koğuşu hasar gördü. Çocuklar ve yeni doğanların yanı sıra, çok sayıda hastane personeli de yaralandı” diye açıkladı.
Sabbah, yoğun bakım ekipmanları ve kuvözlerinin tahrip edildiğini kaydetti.
'Hayatlar derhal ve koşulsuz ateşkese bağlı'
İsrail ordusunun Kamal Advan Hastanesi’ne yeni saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, bir kez daha “derhal saldırıları durdurma ve barış tesis etme” çağrısında bulundu.
Adhanom, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze'deki hastaneler saldırıya uğramaya, hastalar zarar görmeye, sağlık ve insani yardım çalışanları hayati tehlike altında çalışmaya devam ediyor. Hayatlar derhal ve koşulsuz bir ateşkese bağlı” diye yazdı.