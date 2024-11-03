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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/filistinden-avrupa-parlamentosuna-israilin-unrwayi-yasaklama-kararina-karsi-cikma-cagrisi-1089984355.html
Filistin'den Avrupa Parlamentosu'na, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararına karşı çıkma çağrısı
Filistin'den Avrupa Parlamentosu'na, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararına karşı çıkma çağrısı
Sputnik Türkiye
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Avrupa Parlamentosu'na, 28 Ekimde İsrail Meclisi tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T21:09+0300
2024-11-03T21:09+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
muhammed mustafa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
avrupa parlamentosu (ap)
ramallah
birleşmiş milletler (bm)
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosuna, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararına karşı çıkma çağrısında bulundu. Filistin Başbakanlık'ından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetle Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi.Görüşmede Başbakan Mustafa, Ekim ayında İsrail'in Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almayı hedefleyen ve Filistin topraklarındaki insani durumun daha da kötüleşmesine neden olan 'UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama' kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.Başbakan ayrıca, uluslararası hukukun ihlali ve iki devletli çözümün uygulanmasının önünde büyük engel teşkil eden Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimlere karşı fiili adımlar atılmasını istedi.Yasa tasarısının kabulüİsrail Meclisi'nde 28 Ekim'de yapılan oylamada 120 milletvekilinden 92'si UNRWA'nın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi.İsrail yönetimi Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının '7 Ekim saldırılarına katıldığı' iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu.Ülkelerden tepki yağdıRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail parlamentosunun UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararının, ajansın faaliyetlerini sekteye uğratma riski taşıdığını ve hem bölge hem de BM için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını söylemişti.Arap Birliği daimi temsilcileri de, Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararını görüşmek üzere olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti. Temsilciler, BM'de İsrail'in kararına karşı bir karar çıkarılması yönünde çağrı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/arap-birliginden-israilin-unrwa-ile-ilgili-kararina-tepki-1089914084.html
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israil-filistin, israil, filistin, muhammed mustafa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, avrupa parlamentosu (ap), ramallah, birleşmiş milletler (bm), rusya, arap birliği
israil-filistin, israil, filistin, muhammed mustafa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, avrupa parlamentosu (ap), ramallah, birleşmiş milletler (bm), rusya, arap birliği

Filistin'den Avrupa Parlamentosu'na, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararına karşı çıkma çağrısı

21:09 03.11.2024
© AP Photo / Mohammed HajjarGazze Şeridi bombardıman
Gazze Şeridi bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Avrupa Parlamentosu'na, 28 Ekimde İsrail Meclisi tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararına 'karşı çıkma çağrısında' bulundu.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosuna, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararına karşı çıkma çağrısında bulundu. Filistin Başbakanlık'ından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetle Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi.
Görüşmede Başbakan Mustafa, Ekim ayında İsrail'in Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almayı hedefleyen ve Filistin topraklarındaki insani durumun daha da kötüleşmesine neden olan 'UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama' kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.
Başbakan ayrıca, uluslararası hukukun ihlali ve iki devletli çözümün uygulanmasının önünde büyük engel teşkil eden Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimlere karşı fiili adımlar atılmasını istedi.

Yasa tasarısının kabulü

İsrail Meclisi'nde 28 Ekim'de yapılan oylamada 120 milletvekilinden 92'si UNRWA'nın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi.
İsrail yönetimi Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının '7 Ekim saldırılarına katıldığı' iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu.

Ülkelerden tepki yağdı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail parlamentosunun UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararının, ajansın faaliyetlerini sekteye uğratma riski taşıdığını ve hem bölge hem de BM için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını söylemişti.
Arap Birliği daimi temsilcileri de, Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararını görüşmek üzere olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti. Temsilciler, BM'de İsrail'in kararına karşı bir karar çıkarılması yönünde çağrı yapmıştı.
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
DÜNYA
Arap Birliği'nden İsrail'in UNRWA ile ilgili kararına tepki
1 Kasım, 10:07
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