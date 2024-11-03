https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/filistinden-avrupa-parlamentosuna-israilin-unrwayi-yasaklama-kararina-karsi-cikma-cagrisi-1089984355.html

Filistin'den Avrupa Parlamentosu'na, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararına karşı çıkma çağrısı

Filistin'den Avrupa Parlamentosu'na, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararına karşı çıkma çağrısı

Sputnik Türkiye

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa Avrupa Parlamentosu'na, 28 Ekimde İsrail Meclisi tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T21:09+0300

2024-11-03T21:09+0300

2024-11-03T21:09+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

filistin

muhammed mustafa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

avrupa parlamentosu (ap)

ramallah

birleşmiş milletler (bm)

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosuna, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararına karşı çıkma çağrısında bulundu. Filistin Başbakanlık'ından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetle Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi.Görüşmede Başbakan Mustafa, Ekim ayında İsrail'in Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almayı hedefleyen ve Filistin topraklarındaki insani durumun daha da kötüleşmesine neden olan 'UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama' kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.Başbakan ayrıca, uluslararası hukukun ihlali ve iki devletli çözümün uygulanmasının önünde büyük engel teşkil eden Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimlere karşı fiili adımlar atılmasını istedi.Yasa tasarısının kabulüİsrail Meclisi'nde 28 Ekim'de yapılan oylamada 120 milletvekilinden 92'si UNRWA'nın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi.İsrail yönetimi Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının '7 Ekim saldırılarına katıldığı' iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu.Ülkelerden tepki yağdıRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail parlamentosunun UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararının, ajansın faaliyetlerini sekteye uğratma riski taşıdığını ve hem bölge hem de BM için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını söylemişti.Arap Birliği daimi temsilcileri de, Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararını görüşmek üzere olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti. Temsilciler, BM'de İsrail'in kararına karşı bir karar çıkarılması yönünde çağrı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/arap-birliginden-israilin-unrwa-ile-ilgili-kararina-tepki-1089914084.html

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