https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/iran-idam-edildigi-aciklanan-ve-almanya-ile-krize-yol-acan-sarmehdin-idamdan-once-oldugunu-duyurdu-1090055062.html

İran, idam edildiği açıklanan ve Almanya ile krize yol açan Şarmehd'in idamdan önce öldüğünü duyurdu

İran, idam edildiği açıklanan ve Almanya ile krize yol açan Şarmehd'in idamdan önce öldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İran'da terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunan İran-Almanya çifte vatandaşı Şarmehd'in idam edildiğinin... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T16:34+0300

2024-11-05T16:34+0300

2024-11-05T16:34+0300

dünya

cemşid şarmehd'

iran

almanya

idam

idam cezası

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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İran yargısının "bağımsız" olduğunu söyleyerek "Hiçbir yabancı ülkeye ülkemizin yargı süreçlerine müdahale hakkı vermiyoruz. Cemşid Şarmehd bir teröristti ve İran yargısı onu gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İranlı olarak yargıladı" dedi.Cihangir, Şarmehd'in idam edilmeden önce öldüğünü söyleyerek, "Bu şahıs yargılandı ve dava mahkumiyetiyle sonuçlandı. Cemşid Şarmehd, idam cezasına çarptırıldı ve cezası infaz edilmeye hazırdı ancak cezanın infazından önce öldü" ifadelerini kullandı. İranlı Sözcü, Şarmehd'in nasıl öldüğüne dair ise bilgi vermedi.Şarmehd kimdir ve neden ilişkilerde kriz yarattı?‘Tonder’ ve ‘İran Krallığı Meclisi’ adıyla bilinen örgütün lideri olarak İran’da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008’de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısının yanı sıra ülke genelinde silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003’ten bu yana ABD’de ikamet ettiği bilinen Şarmehd’i, Temmuz 2020’de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.Kaçırılarak ülkeye getirilmiştiAilesi, Şarmehd’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne ‘kaçırıldığını’ söylemişti. Şarmehd, 21 Şubat 2023’te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. İran’a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat’ta İran’ın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti. Almanya, daha sonra Cemşid Şarmehd’in idamına tepki olarak Almanya'daki İran konsolosluklarını kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/iran-cemsid-sarmehdi-idam-etmisti-almanya-tepki-olarak-iran-konsolosluklarini-kapatiyor-1089934111.html

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cemşid şarmehd', iran, almanya, idam, idam cezası