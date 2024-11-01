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İran Cemşid Şarmehd'i idam etmişti: Almanya, tepki olarak İran konsolosluklarını kapatıyor
İran Cemşid Şarmehd'i idam etmişti: Almanya, tepki olarak İran konsolosluklarını kapatıyor
Sputnik Türkiye
Almanya, İran'ın Şiraz'da bombalı saldırı gerçekleştirdiği Cemşid Şarmehd’in idamına tepki olarak Almanya'daki İran konsolosluklarını kapattı. İran ise kararın... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ve Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd’in İran’da terör eylemlerinden suçlu bulunarak idam edilmesinin ardından Almanya’nın İran konsolosluklarını kapatma kararına tepki gösterdi.Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Almanya’da bulunan İran konsolosluklarının kapatılması, bu ülkede yaşayan ve çoğunluğu aynı zamanda Alman vatandaşı olan İranlıları cezalandırmak anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.Erakçi, Berlin’in bu adımını eleştirerek, Almanya’yı 2008’de Şiraz’da düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumlusunu 'desteklemekle' suçladı. İran’ın Berlin Büyükelçiliği ve çevredeki diğer diplomatik temsilciliklerinin konsolosluk bölümlerini güçlendirerek bu durumu telafi etmeye çalıştıklarını belirtti.Erakçi ayrıca, “Alman yetkililerin koruduğu terörist suçlunun söylediklerine bakın” diyerek, Şarmehd’in ABD’de bulunduğu sırada yaptığı ve İran’daki terör saldırılarını üstlendiği videoları paylaştı. Şarmehd, yayınladığı bir videoda, 14 kişinin hayatını kaybettiği Şiraz’daki bombalı saldırıyı üstlendiğini açıklarken, “Birilerini öldürdüğümüzde bundan utanacak değiliz.” ifadelerini kullanıyor. Bir diğer videosunda ise “Şiraz’daki patlamayı inkar mı ettik?” sözleriyle saldırıyı savunduğu görülüyor.Şarmehd kimdir ve neden ilişkilerde kriz yarattı?‘Tonder’ ve ‘İran Krallığı Meclisi’ adıyla bilinen örgütün lideri olarak İran’da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008’de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısının yanı sıra ülke genelinde silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003’ten bu yana ABD’de ikamet ettiği bilinen Şarmehd’i, Temmuz 2020’de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.Kaçırılarak ülkeye getirilmiştiAilesi, Şarmehd’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne ‘kaçırıldığını’ söylemişti.Şarmehd, 21 Şubat 2023’te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.İran’a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat’ta İran’ın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti.Şarmehd, hakkındaki kararın onanmasının ardından 28 Ekim’de idam edilmişti.
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İran Cemşid Şarmehd'i idam etmişti: Almanya, tepki olarak İran konsolosluklarını kapatıyor

16:56 01.11.2024
© AP Photo / Markus SchreiberJamshid Sharmahd
Jamshid Sharmahd - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya, İran'ın Şiraz'da bombalı saldırı gerçekleştirdiği Cemşid Şarmehd’in idamına tepki olarak Almanya'daki İran konsolosluklarını kapattı. İran ise kararın 'Almanya'da yaşayan İranlıları cezalandırmak' olduğunu açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ve Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd’in İran’da terör eylemlerinden suçlu bulunarak idam edilmesinin ardından Almanya’nın İran konsolosluklarını kapatma kararına tepki gösterdi.
Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Almanya’da bulunan İran konsolosluklarının kapatılması, bu ülkede yaşayan ve çoğunluğu aynı zamanda Alman vatandaşı olan İranlıları cezalandırmak anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.
Erakçi, Berlin’in bu adımını eleştirerek, Almanya’yı 2008’de Şiraz’da düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumlusunu 'desteklemekle' suçladı. İran’ın Berlin Büyükelçiliği ve çevredeki diğer diplomatik temsilciliklerinin konsolosluk bölümlerini güçlendirerek bu durumu telafi etmeye çalıştıklarını belirtti.
Erakçi ayrıca, “Alman yetkililerin koruduğu terörist suçlunun söylediklerine bakın” diyerek, Şarmehd’in ABD’de bulunduğu sırada yaptığı ve İran’daki terör saldırılarını üstlendiği videoları paylaştı.
Şarmehd, yayınladığı bir videoda, 14 kişinin hayatını kaybettiği Şiraz’daki bombalı saldırıyı üstlendiğini açıklarken, “Birilerini öldürdüğümüzde bundan utanacak değiliz.” ifadelerini kullanıyor. Bir diğer videosunda ise “Şiraz’daki patlamayı inkar mı ettik?” sözleriyle saldırıyı savunduğu görülüyor.

Şarmehd kimdir ve neden ilişkilerde kriz yarattı?

‘Tonder’ ve ‘İran Krallığı Meclisi’ adıyla bilinen örgütün lideri olarak İran’da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008’de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısının yanı sıra ülke genelinde silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.
İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003’ten bu yana ABD’de ikamet ettiği bilinen Şarmehd’i, Temmuz 2020’de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Kaçırılarak ülkeye getirilmişti

Ailesi, Şarmehd’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne ‘kaçırıldığını’ söylemişti.
Şarmehd, 21 Şubat 2023’te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.
İran’a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat’ta İran’ın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti.
Şarmehd, hakkındaki kararın onanmasının ardından 28 Ekim’de idam edilmişti.
the economist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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