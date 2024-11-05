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İBB Başkanı İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili konuştu: 'Nezaketi iyi biliriz, randevumuzu yineliyorum'
İBB Başkanı İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili konuştu: 'Nezaketi iyi biliriz, randevumuzu yineliyorum'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T18:03+0300
2024-11-05T18:03+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine randevu vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek 'Randevumuzu yineliyorum" dedi. Belediyeler Birliği encümen toplantısında aldıkları kararları Özel'le paylaştıklarını söyleyen İmamoğlu, “Kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, bu uygulamaların ülkemizdeki başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temeli olduğuna yönelik duygularımızı dile getirdik. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini, bütün siyasi partilerle de görüşme yapacağımızı ve bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak önerimizin olduğunu, kendileriyle paylaşmak istediğimizi, bunun kanun çerçevesinde Meclis'te bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini dile getirdik. Kendisi de Grup Başkanvekillerini görevlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği yapacağımız çalışmayı kendilerine ileteceğiz. Sürecin takipçisi olacaklarını söylediler” diye konuştu. 'Biz nezaketi iyi biliriz'MHP Genel Başkanı Bahçeli kendisinin randevu talebine ‘İmamoğlu siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum' sözleriyle ilgili İmamoğlu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bahceliden-imamoglunun-randevu-talebine-yanit-1090041284.html
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ekrem imamoğlu, devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp, görüşme, doğrudan görüşme

İBB Başkanı İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili konuştu: 'Nezaketi iyi biliriz, randevumuzu yineliyorum'

18:03 05.11.2024
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu söyledi. MHP Başkanı Bahçeli'nin kendisine randevu vermemesiyle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Randevumuzu yineliyorum" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine randevu vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek 'Randevumuzu yineliyorum" dedi.
Belediyeler Birliği encümen toplantısında aldıkları kararları Özel'le paylaştıklarını söyleyen İmamoğlu, “Kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, bu uygulamaların ülkemizdeki başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temeli olduğuna yönelik duygularımızı dile getirdik. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini, bütün siyasi partilerle de görüşme yapacağımızı ve bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak önerimizin olduğunu, kendileriyle paylaşmak istediğimizi, bunun kanun çerçevesinde Meclis'te bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini dile getirdik. Kendisi de Grup Başkanvekillerini görevlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği yapacağımız çalışmayı kendilerine ileteceğiz. Sürecin takipçisi olacaklarını söylediler” diye konuştu.

'Biz nezaketi iyi biliriz'

MHP Genel Başkanı Bahçeli kendisinin randevu talebine ‘İmamoğlu siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum' sözleriyle ilgili İmamoğlu şunları söyledi:

“Açıkçası biz istismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde, ahlaklı, erdemli, sadece siyaset değil, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış yoldayız. Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip, çıkmayı iyi biliriz. Bu bizim ailemizde, de kişisel yaşamımızda da siyaset kültürümüzde de, CHP kültüründe de var olan bir şeydir. O bakımdan kişisel fikridir. Ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme kişisel fikridir. Ama gönül isterdi ki buluşalım, görüşelim. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında bütün yerel yönetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak, haksızlığa uğradığında MHP'li Belediye Başkanlarını savunacak kurum olan Türkiye Belediyeler Birliğinin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir. Randevumuzu yineliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
POLİTİKA
Bahçeli İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti, İmamoğlu talebini yineleyecek
11:46
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