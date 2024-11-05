https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bahceliden-imamoglunun-randevu-talebine-yanit-1090041284.html

Bahçeli İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti, İmamoğlu talebini yineleyecek

Bahçeli İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti, İmamoğlu talebini yineleyecek

Sputnik Türkiye

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T11:46+0300

2024-11-05T11:46+0300

2024-11-05T12:34+0300

politika

devlet bahçeli

ekrem imamoğlu

mhp

randevu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ibb

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi.Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi.İmamoğlu bir kez daha randevu isteyecekİmamoğlu, kendisiyle görüşme talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir kez daha randevu isteyeceğini söyledi.“Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyen İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesin altına teminat altına alma girişimidir.” dedi.İmamoğlu Bahçeli'den randevu talep etmiştiİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla siyasi parti liderlerinden randevu talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bahceli-turkiye-demekten-asla-vazgecmiyoruz-1090038102.html

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