Bahçeli İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti, İmamoğlu talebini yineleyecek
11:46 05.11.2024 (güncellendi: 12:34 05.11.2024)
© AA / Güven YılmazMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© AA / Güven Yılmaz
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MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi. İmamoğlu talebini yineleyeceğini açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi.
Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi.
İmamoğlu bir kez daha randevu isteyecek
İmamoğlu, kendisiyle görüşme talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir kez daha randevu isteyeceğini söyledi.
“Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyen İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesin altına teminat altına alma girişimidir.” dedi.
“Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyen İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesin altına teminat altına alma girişimidir.” dedi.
İmamoğlu Bahçeli'den randevu talep etmişti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla siyasi parti liderlerinden randevu talep etmişti.