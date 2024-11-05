https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/hastaneye-sahte-rapor-operasyonu-doktor-memur-guvenlik-personelleri-gozaltinda-1090055115.html
Hastaneye sahte rapor operasyonu: Doktor, memur, güvenlik personelleri gözaltında, bir doktor aranıyor
Hastaneye sahte rapor operasyonu: Doktor, memur, güvenlik personelleri gözaltında, bir doktor aranıyor
Sputnik Türkiye
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında iki doktor ile aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 10... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-05T16:07+0300
2024-11-05T16:18+0300
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kırıkkale
Hastaneye sahte rapor operasyonu: Doktor, memur, güvenlik personelleri gözaltında, bir doktor aranıyor
16:07 05.11.2024 (güncellendi: 16:18 05.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında iki doktor ile aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheli bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.