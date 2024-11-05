Hastaneye sahte rapor operasyonu: Doktor, memur, güvenlik personelleri gözaltında, bir doktor aranıyor

© İHA / HASAN AY-AW322933 Hastaneye sahte rapor operasyonu: Doktor, memur, güvenlik personelleri gözaltında © İHA / HASAN AY-AW322933

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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında iki doktor ile aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheli bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.