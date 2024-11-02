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- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Bel fıtığı hayatını kararttı: 8 kez ameliyat oldu, iyileşemeyince doktoruna dava açtı
Bel fıtığı hayatını kararttı: 8 kez ameliyat oldu, iyileşemeyince doktoruna dava açtı
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Balıkesir'de bel fıtığı bir çok yerde tedavi gören, sekiz kez ameliyat olan kadın bir türlü iyileşemedi. Ameliyatlar sonrasında durumunun daha da kötüleştiğini... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:23+0300
2024-11-02T11:26+0300
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Balıkesir Bandırma'da yaşayan 44 yaşındaki Nihal Kılıç beş yıl önce başlayan bel ağrıları nedeniyle doktor doktor gezdi. Bandırma, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de farklı farklı doktorlara tedavi olan Kılıç, Eskişehir'de tedavi olduğu doktora dava açtı. Vidaların doğru takılmadığını iddia ettiBeş yıl önce başlayan bel fıtığı ağrıları nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Nihal Kılıç durumunun düzelmemesi üzerine İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de birçok farklı doktordan yardım aldı ancak sağlığı iyiye gitmedi; aksine ameliyatlar sonrası acıları giderek arttı.Kılıç, bacağına ve omurgasına yerleştirilen platin ve vidaların doğru takılmadığını, bazı vidaların sıkılmadan bırakıldığını iddia etti. Maddi zorluklar nedeniyle evini satarak tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Kılıç, geçirdiği her ameliyata rağmen ağrılarının dinmediğini ve her geçen gün durumunun kötüleştiğini dile getirdi. Kılıç, omurgasına takılan vidaların gevşemesi sonucu vücuduna dağıldığını ve bu durumun oluşturduğu komplikasyonlarla baş etmeye çalıştığını ifade etti.Doktoruna dava açtıAğrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine doktor doktor dolaşan Kılıç, hastanelerde tedavi talep ettiği bazı doktorlar tarafından, tedaviye ilk başladığı doktorlarla devam etmesi gerektiği söylenerek kabul edilmedi. Eskişehir'deki doktoruyla yaşadığı sorunlar sonucu yasal yollara başvuran Kılıç, doktoru tarafından davayı geri çekmesi için baskı gördüğünü belirtti. Kılıç, bu sürecin kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yıprattığını, günlük hayatını sürdürmekte ve 8 yaşındaki kızıyla ilgilenmekte zorlandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bel-ve-sirt-agrilari-icin-5-basit-cozum-hayatinizin-kalitenizin-nasil-arttigini-gorunce-siz-bile-1089279059.html
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bel fıtığı, bel fıtığı ameliyat, bel fıtığı tedavi
bel fıtığı, bel fıtığı ameliyat, bel fıtığı tedavi

Bel fıtığı hayatını kararttı: 8 kez ameliyat oldu, iyileşemeyince doktoruna dava açtı

11:23 02.11.2024 (güncellendi: 11:26 02.11.2024)
© İHASırt ağrısı
Sırt ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© İHA
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Balıkesir'de bel fıtığı bir çok yerde tedavi gören, sekiz kez ameliyat olan kadın bir türlü iyileşemedi. Ameliyatlar sonrasında durumunun daha da kötüleştiğini iddia eden kadın, doktoruna dava açtı.
Balıkesir Bandırma'da yaşayan 44 yaşındaki Nihal Kılıç beş yıl önce başlayan bel ağrıları nedeniyle doktor doktor gezdi. Bandırma, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de farklı farklı doktorlara tedavi olan Kılıç, Eskişehir'de tedavi olduğu doktora dava açtı.

Vidaların doğru takılmadığını iddia etti

Beş yıl önce başlayan bel fıtığı ağrıları nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Nihal Kılıç durumunun düzelmemesi üzerine İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de birçok farklı doktordan yardım aldı ancak sağlığı iyiye gitmedi; aksine ameliyatlar sonrası acıları giderek arttı.
Kılıç, bacağına ve omurgasına yerleştirilen platin ve vidaların doğru takılmadığını, bazı vidaların sıkılmadan bırakıldığını iddia etti. Maddi zorluklar nedeniyle evini satarak tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Kılıç, geçirdiği her ameliyata rağmen ağrılarının dinmediğini ve her geçen gün durumunun kötüleştiğini dile getirdi. Kılıç, omurgasına takılan vidaların gevşemesi sonucu vücuduna dağıldığını ve bu durumun oluşturduğu komplikasyonlarla baş etmeye çalıştığını ifade etti.

Doktoruna dava açtı

Ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine doktor doktor dolaşan Kılıç, hastanelerde tedavi talep ettiği bazı doktorlar tarafından, tedaviye ilk başladığı doktorlarla devam etmesi gerektiği söylenerek kabul edilmedi. Eskişehir'deki doktoruyla yaşadığı sorunlar sonucu yasal yollara başvuran Kılıç, doktoru tarafından davayı geri çekmesi için baskı gördüğünü belirtti. Kılıç, bu sürecin kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yıprattığını, günlük hayatını sürdürmekte ve 8 yaşındaki kızıyla ilgilenmekte zorlandığını söyledi.
Sırt ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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