https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bel-fitigi-hayatini-karartti-8-kez-ameliyat-oldu-iyilesemeyince-doktoruna-dava-acti-1089953138.html

Bel fıtığı hayatını kararttı: 8 kez ameliyat oldu, iyileşemeyince doktoruna dava açtı

Bel fıtığı hayatını kararttı: 8 kez ameliyat oldu, iyileşemeyince doktoruna dava açtı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de bel fıtığı bir çok yerde tedavi gören, sekiz kez ameliyat olan kadın bir türlü iyileşemedi. Ameliyatlar sonrasında durumunun daha da kötüleştiğini... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T11:23+0300

2024-11-02T11:23+0300

2024-11-02T11:26+0300

sağlik

bel fıtığı

operasyon

sağlık

hastane

doktor

uzman doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/17/1052050374_31:0:621:332_1920x0_80_0_0_2039b39ff4f8c7d7338d1f7c8f4c4852.png

Balıkesir Bandırma'da yaşayan 44 yaşındaki Nihal Kılıç beş yıl önce başlayan bel ağrıları nedeniyle doktor doktor gezdi. Bandırma, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de farklı farklı doktorlara tedavi olan Kılıç, Eskişehir'de tedavi olduğu doktora dava açtı. Vidaların doğru takılmadığını iddia ettiBeş yıl önce başlayan bel fıtığı ağrıları nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Nihal Kılıç durumunun düzelmemesi üzerine İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de birçok farklı doktordan yardım aldı ancak sağlığı iyiye gitmedi; aksine ameliyatlar sonrası acıları giderek arttı.Kılıç, bacağına ve omurgasına yerleştirilen platin ve vidaların doğru takılmadığını, bazı vidaların sıkılmadan bırakıldığını iddia etti. Maddi zorluklar nedeniyle evini satarak tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Kılıç, geçirdiği her ameliyata rağmen ağrılarının dinmediğini ve her geçen gün durumunun kötüleştiğini dile getirdi. Kılıç, omurgasına takılan vidaların gevşemesi sonucu vücuduna dağıldığını ve bu durumun oluşturduğu komplikasyonlarla baş etmeye çalıştığını ifade etti.Doktoruna dava açtıAğrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine doktor doktor dolaşan Kılıç, hastanelerde tedavi talep ettiği bazı doktorlar tarafından, tedaviye ilk başladığı doktorlarla devam etmesi gerektiği söylenerek kabul edilmedi. Eskişehir'deki doktoruyla yaşadığı sorunlar sonucu yasal yollara başvuran Kılıç, doktoru tarafından davayı geri çekmesi için baskı gördüğünü belirtti. Kılıç, bu sürecin kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yıprattığını, günlük hayatını sürdürmekte ve 8 yaşındaki kızıyla ilgilenmekte zorlandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bel-ve-sirt-agrilari-icin-5-basit-cozum-hayatinizin-kalitenizin-nasil-arttigini-gorunce-siz-bile-1089279059.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bel fıtığı, bel fıtığı ameliyat, bel fıtığı tedavi