https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/haftaya-bambaska-bir-gundemimiz-olacak-ifadesiyle-ilgili-dmmden-aciklama-1090067354.html

'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesiyle ilgili DMM'den açıklama

'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesiyle ilgili DMM'den açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' cümlesiyle ilgili sosyal medyadaki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T22:55+0300

2024-11-05T22:55+0300

2024-11-05T22:56+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

recep tayyip erdoğan

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesinin konu olduğu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu.Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğinin belirlendiği duyuruldu.Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1090059552.html

türkiye

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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan