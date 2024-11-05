https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/haftaya-bambaska-bir-gundemimiz-olacak-ifadesiyle-ilgili-dmmden-aciklama-1090067354.html
'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesiyle ilgili DMM'den açıklama
'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesiyle ilgili DMM'den açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' cümlesiyle ilgili sosyal medyadaki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T22:55+0300
2024-11-05T22:55+0300
2024-11-05T22:56+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
recep tayyip erdoğan
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesinin konu olduğu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu.Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğinin belirlendiği duyuruldu.Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1090059552.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan
'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesiyle ilgili DMM'den açıklama
22:55 05.11.2024 (güncellendi: 22:56 05.11.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' cümlesiyle ilgili sosyal medyadaki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklaması olmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesinin konu olduğu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu.
Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğinin belirlendiği duyuruldu.
Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir" denildi.