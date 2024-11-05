https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/galatasaraydan-tarihi-transfer--75-milyon-euroluk-dev-transfer-icin-formul-araniyor-1090031746.html

Galatasaray'dan tarihi transfer: 75 Milyon euroluk dev transfer için formül aranıyor

Galatasaray'dan tarihi transfer: 75 Milyon euroluk dev transfer için formül aranıyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, bonservisi 75 milyon euro olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’i kadrosunda kalıcı hale getirmenin yollarını arıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, dünya... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T07:58+0300

2024-11-05T07:58+0300

2024-11-05T07:58+0300

spor

bonservis

osimhen

victor james osimhen

galatasaray sk

galatasaray

galatasay kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

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Daha önce 130 milyon euro olan serbest kalma bedelini, ocak ayı için 90 milyon euro, yaz dönemi için de 75 milyon euro olarak güncelleyen Napoli, Nijeryalı golcüyü bonservisiyle satmak istiyor. Galatasaray ise en az bir sezon daha kiralık olarak kadroda tutmak istediği Osimhen’i, kalıcı olarak kadroya katma yolunda adımlar atmayı planlıyor.Tarihi bütçe hedefleniyorOsimhen'in bonservisini almak isteyen Başkan Özbek ve yönetim kurulu, camianın tüm kaynaklarını harekete geçirmeyi amaçlıyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla desteklenecek bir "tarihi bütçe" hazırlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'ye uzun vadeli ve bonus içeren 50 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmayı planlıyor.Osimhen’den olumlu sinyalGalatasaray’da kalmaya sıcak bakan Victor Osimhen, “Kulüpler anlaşırsa imzaya hazırım” sözleriyle yönetimi umutlandırdı. Özbek, Icardi ile yakaladığı uyumu koruyarak, Avrupa başarıları için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Galatasaray başkanı, Osimhen’in ara transferde takımdan ayrılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.Taraftardan ve üyelerden destek aranacakGalatasaray Yönetimi, bu dev transfer için kulüp üyelerinin desteğini de almayı planlıyor. Başkan Dursun Özbek, bu önemli süreç hakkında üyelerle fikir alışverişinde bulunarak Osimhen transferi için destek talep edecek.

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Sputnik Türkiye

bonservis, osimhen, victor james osimhen, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer