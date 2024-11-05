https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/fransa-abd-secimlerinde-manipulasyon-yapilabilecegini-kabul-etti-1090029613.html

Fransa, ABD seçimlerinde manipülasyon yapılabileceğini kabul etti

Fransa, ABD seçimlerinde manipülasyon yapılabileceğini kabul etti

Sputnik Türkiye

Fransız siyasetçi ve Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinde eski Başkan... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T04:34+0300

2024-11-05T04:34+0300

2024-11-05T04:34+0300

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abd 2020 başkanlık seçimleri

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Philippot açıklamasında, “ABD'de Trump lehine bir eğilim görüyoruz, anketler, oy verme niyetleri gibi pek çok işaret var. Ama ben manipülasyondan korkuyorum. Manipülasyonla 2020'de karşılaştık şimdi de derin devletin ve Kamala Harris kampının manipülasyonu söz konusu olabilir" dedi. Filippo, Avrupa Birliği ve Fransa'nın, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaları sona erdirmekten yana olan Trump'a karşı Harris'in adaylığını açıkça desteklediğini belirtti.Philippot açıklamasına, “Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Avrupa Birliği' destekçileri elbette Harris'in kazanmasını istiyor. NATO ve Avrupa Birliği'ni, küreselleşmeyi destekleyen sistemin tamamı Kamala Harris'ten yana. Savaşı destekleyen sistem Kamala Harris'in tarafında, bu çok açık, vatanseverliği ve ulusun egemenliğini destekleyen sistem ise Trump'ın tarafında" diye ekledi.2020 seçimlerinden kalan şüphelerBir önceki başkanlık seçimlerinde Trump, posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy nedeniyle Demokratları sahtekarlıkla suçlamıştı. Koronavirüs salgınının ortasında 69 milyon seçmen oylarını posta yoluyla kullanmayı tercih etmiş ve seçim sona erdikten sonra oy sayımı sırasında olası manipülasyonlara dair pek çok eleştiri ve şüphe ortaya çıkmıştı.Daha önce Rus Senatör Aleksey Puşkov da Demokratların, göçmenlerin kendi kontrolleri altındaki eyaletlerde Kamala Harris'e oy vermeleri için oy kullanmalarına izin vererek ABD başkanlık seçimlerine hile karıştırmaya hazırlandıkları görüşünü dile getirmişti. Bu amaçla Demokratların iktidarda olduğu 14 eyalette oy kullanırken kimlik sorulmasını yasaklayan yasalar çıkarılmıştı.

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