https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdde-secimlere-saatler-kala-trump-ve-harris-bas-basa-1090025458.html
ABD'de seçimlere saatler kala: Trump ve Harris baş başa
ABD'de seçimlere saatler kala: Trump ve Harris baş başa
Sputnik Türkiye
ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için yapılan son anketlerde Kamala Harris ve Donald Trump başa baş gözüküyor. Anketlere göre, salıncak eyaletlerde ise... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T23:04+0300
2024-11-04T23:04+0300
2024-11-04T23:04+0300
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abd seçimleri
kamala harris
donald trump
seçim anketi
başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri
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ABD'de yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için ülke genelinde yapılan son anketler yayımlandı. Son anketlere göre, Kamala Harris ile Donald Trump yüzde 48.5 ile aynı düzeyde oya sahip gözükerek seçime gidiyor. ABD genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48.5 desteğe sahip gözüküyor.Salıncak eyaletlerde son durumÖte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.Trump, Pensilvanya'da 0.3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1.5, Arizona'da 2.7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.Harris ise Michigan'da 1.2 ve Wisconsin'de 0.4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/orban-abdde-baris-yanlisi-baskan-kazanirsa-avrupa-ukraynadaki-savasin-tarafi-olarak-kalamaz-1089995128.html
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abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, seçim anketi, başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, seçim anketi, başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
ABD'de seçimlere saatler kala: Trump ve Harris baş başa
ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için yapılan son anketlerde Kamala Harris ve Donald Trump başa baş gözüküyor. Anketlere göre, salıncak eyaletlerde ise Trump önde gözüküyor.
ABD'de yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için ülke genelinde yapılan son anketler yayımlandı.
Son anketlere göre, Kamala Harris ile Donald Trump yüzde 48.5 ile aynı düzeyde oya sahip gözükerek seçime gidiyor.
ABD genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48.5 desteğe sahip gözüküyor.
Salıncak eyaletlerde son durum
Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.
Trump, Pensilvanya'da 0.3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1.5, Arizona'da 2.7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.
Harris ise Michigan'da 1.2 ve Wisconsin'de 0.4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.