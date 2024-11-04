https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdde-secimlere-saatler-kala-trump-ve-harris-bas-basa-1090025458.html

ABD'de seçimlere saatler kala: Trump ve Harris baş başa

ABD'de seçimlere saatler kala: Trump ve Harris baş başa

Sputnik Türkiye

ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için yapılan son anketlerde Kamala Harris ve Donald Trump başa baş gözüküyor. Anketlere göre, salıncak eyaletlerde ise... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T23:04+0300

2024-11-04T23:04+0300

2024-11-04T23:04+0300

dünya

abd

abd seçimleri

kamala harris

donald trump

seçim anketi

başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

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ABD'de yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için ülke genelinde yapılan son anketler yayımlandı. Son anketlere göre, Kamala Harris ile Donald Trump yüzde 48.5 ile aynı düzeyde oya sahip gözükerek seçime gidiyor. ABD genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48.5 desteğe sahip gözüküyor.Salıncak eyaletlerde son durumÖte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.Trump, Pensilvanya'da 0.3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1.5, Arizona'da 2.7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.Harris ise Michigan'da 1.2 ve Wisconsin'de 0.4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

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