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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/filistin-uluslararasi-calisma-orgutunde-gozlemci-devlet-statusu-aldi-1090028967.html
Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde 'gözlemci devlet' statüsü aldı
Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde 'gözlemci devlet' statüsü aldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Filistin'in, örgüt içindeki statüsünü 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlete' dönüştürülmesine ilişkin kararı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T02:42+0300
2024-11-05T02:42+0300
israil- filistin çatışması
filistin
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
statü
gözlemci devlet statüsü
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu, Arap Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Şahir Saad'ın yanı sıra Arap ve uluslararası sendikaların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.Toplantıda, Filistin'in, örgüt içindeki statüsünün 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlet' statüsüne dönüştürülmesine ilişkin karar kabul edildi. Saad, kararın nihai olarak Haziran 2025'teki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylanacağını aktardı.Kararın, Filistin'e, ILO'nun tüm teşkilat yapısına tam katılım hakkı tanıdığına ve 'katılımcı üyelik' statüsüne geçme fırsatı verdiğni dile getiren Saad, Filistin'in ilk defa 2025'te hükümet, işçiler ve işverenlerden oluşan üçlü bir resmi delegasyonla konferansa katılacağını ifade etti.Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle da 'Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanınmanın, insan hakları ve çalışma hakları konusunda çok büyük zorluklarla karşı karşıya olan Filistin halkına bir umut ve onunla dayanışma göstergesi' olduğunu dile getirdi. Triangle, Filistin devletini tanımanın, sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu vurguladı.Arap Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Hind bin Ammar ise Arap ve Uluslararası Sendikalar konfederasyonlarının Filistin'in sesini duyurmayı başardığını ve hedeflerinin, Filistin'i ILO Yönetim Kurulu'nda tam üyeliğe taşımak olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/filistinden-avrupa-parlamentosuna-israilin-unrwayi-yasaklama-kararina-karsi-cikma-cagrisi-1089984355.html
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filistin, uluslararası çalışma örgütü (ilo), statü, gözlemci devlet statüsü
filistin, uluslararası çalışma örgütü (ilo), statü, gözlemci devlet statüsü

Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde 'gözlemci devlet' statüsü aldı

02:42 05.11.2024
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Filistin Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Filistin'in, örgüt içindeki statüsünü 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlete' dönüştürülmesine ilişkin kararı kabul ettiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu, Arap Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Şahir Saad'ın yanı sıra Arap ve uluslararası sendikaların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
Toplantıda, Filistin'in, örgüt içindeki statüsünün 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlet' statüsüne dönüştürülmesine ilişkin karar kabul edildi. Saad, kararın nihai olarak Haziran 2025'teki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylanacağını aktardı.
Kararın, Filistin'e, ILO'nun tüm teşkilat yapısına tam katılım hakkı tanıdığına ve 'katılımcı üyelik' statüsüne geçme fırsatı verdiğni dile getiren Saad, Filistin'in ilk defa 2025'te hükümet, işçiler ve işverenlerden oluşan üçlü bir resmi delegasyonla konferansa katılacağını ifade etti.
Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle da 'Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanınmanın, insan hakları ve çalışma hakları konusunda çok büyük zorluklarla karşı karşıya olan Filistin halkına bir umut ve onunla dayanışma göstergesi' olduğunu dile getirdi. Triangle, Filistin devletini tanımanın, sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu vurguladı.
Arap Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Hind bin Ammar ise Arap ve Uluslararası Sendikalar konfederasyonlarının Filistin'in sesini duyurmayı başardığını ve hedeflerinin, Filistin'i ILO Yönetim Kurulu'nda tam üyeliğe taşımak olduğunu dile getirdi.
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