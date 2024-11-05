https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/filistin-uluslararasi-calisma-orgutunde-gozlemci-devlet-statusu-aldi-1090028967.html

Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde 'gözlemci devlet' statüsü aldı

Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde 'gözlemci devlet' statüsü aldı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Filistin'in, örgüt içindeki statüsünü 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlete' dönüştürülmesine ilişkin kararı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

filistin

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

statü

gözlemci devlet statüsü

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu, Arap Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Şahir Saad'ın yanı sıra Arap ve uluslararası sendikaların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.Toplantıda, Filistin'in, örgüt içindeki statüsünün 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlet' statüsüne dönüştürülmesine ilişkin karar kabul edildi. Saad, kararın nihai olarak Haziran 2025'teki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylanacağını aktardı.Kararın, Filistin'e, ILO'nun tüm teşkilat yapısına tam katılım hakkı tanıdığına ve 'katılımcı üyelik' statüsüne geçme fırsatı verdiğni dile getiren Saad, Filistin'in ilk defa 2025'te hükümet, işçiler ve işverenlerden oluşan üçlü bir resmi delegasyonla konferansa katılacağını ifade etti.Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle da 'Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanınmanın, insan hakları ve çalışma hakları konusunda çok büyük zorluklarla karşı karşıya olan Filistin halkına bir umut ve onunla dayanışma göstergesi' olduğunu dile getirdi. Triangle, Filistin devletini tanımanın, sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu vurguladı.Arap Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Hind bin Ammar ise Arap ve Uluslararası Sendikalar konfederasyonlarının Filistin'in sesini duyurmayı başardığını ve hedeflerinin, Filistin'i ILO Yönetim Kurulu'nda tam üyeliğe taşımak olduğunu dile getirdi.

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filistin, uluslararası çalışma örgütü (ilo), statü, gözlemci devlet statüsü