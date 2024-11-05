Eski CIA analisti: ABD'nin Afrika ve Asya'daki nüfuzu azalacak, yerlerini Rusya, Çin ve Hindistan alacak
© Sputnik / Maxim Blinov / Multimedya arşivine gidinThe national flags of Russia and the USA are seen on the building of the US Embassy in Novinsky Boulevard in central Moscow, Russia.
© Sputnik / Maxim Blinov/
Abone ol
Eski CIA analisti Johnson, derin devletin Beyaz Saray'da kim olduğuna bakılmaksızın ABD dış politikasını yönettiğini belirterek 10 yıl sonra ABD'nin Afrika ve Asya'daki nüfuzunun azalacağını ve bu bölgelerde öne çıkan ülkelerin Rusya, Çin ve Hindistan olacağını vurguladı.
Sputnik'e demeç veren eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, ABD dış politikasının geleceğini değerlendirdi.
ABD'deki müesses nizamın, derin devletin Hindistan'ın itaatkar bir hizmetkar olmamasından rahatsızlık duyduğunu anlatan Johnson, "ABD'nin yaklaşımının, diğer ülkelere bir tarladaki siyah kölelermiş gibi davranmak olduğunu biliyorsunuz. Kendilerine söyleneni yapmaları gerekiyordu. Emirlere uymayı bıraktıklarında, doğal olarak bu, ABD'li politikacılar arasında gerçek bir öfkeye yol açtı. ABD'nin cezalandırma veya yaptırımlarla tehdit etme eğilimi içinde olduğunu da biliyorsunuz" dedi.
Bununla beraber derin devletin henüz BRICS'in etkilerini ve yükselişini ve Küresel Güney'de BRICS'e giderek artan ilgiyi tam olarak kavramadığına dikkat çeken Johnson, "Açıkçası, 10 yıl içinde ABD'nin Afrika ve Asya'da çok çok az etkisi olacağını ve oradaki hakim güçlerin Rusya, Çin ve Hindistan olacağını bekliyorum. ABD ve Avrupa geride kalacak" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Orta ve Güney Amerika üzerinde bir miktar nüfuza sahip olmaya devam edeceğini de belirten Johnson, "Fakat orada bile Çin önemli ilerlemeler kaydediyor. Sanırım, Peru ile Çin'in yanı sıra Brezilya ile Çin arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek büyük bir liman açmaya hazırlanıyorlar" diye ekledi.
ABD'deki müesses nizamın, derin devletin Hindistan'ın itaatkar bir hizmetkar olmamasından rahatsızlık duyduğunu anlatan Johnson, "ABD'nin yaklaşımının, diğer ülkelere bir tarladaki siyah kölelermiş gibi davranmak olduğunu biliyorsunuz. Kendilerine söyleneni yapmaları gerekiyordu. Emirlere uymayı bıraktıklarında, doğal olarak bu, ABD'li politikacılar arasında gerçek bir öfkeye yol açtı. ABD'nin cezalandırma veya yaptırımlarla tehdit etme eğilimi içinde olduğunu da biliyorsunuz" dedi.
Bununla beraber derin devletin henüz BRICS'in etkilerini ve yükselişini ve Küresel Güney'de BRICS'e giderek artan ilgiyi tam olarak kavramadığına dikkat çeken Johnson, "Açıkçası, 10 yıl içinde ABD'nin Afrika ve Asya'da çok çok az etkisi olacağını ve oradaki hakim güçlerin Rusya, Çin ve Hindistan olacağını bekliyorum. ABD ve Avrupa geride kalacak" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Orta ve Güney Amerika üzerinde bir miktar nüfuza sahip olmaya devam edeceğini de belirten Johnson, "Fakat orada bile Çin önemli ilerlemeler kaydediyor. Sanırım, Peru ile Çin'in yanı sıra Brezilya ile Çin arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek büyük bir liman açmaya hazırlanıyorlar" diye ekledi.