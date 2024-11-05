https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/dunya-rallikros-sampiyonasi-finali-istanbulda--1090027774.html

Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul'da

Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul'da

Sputnik Türkiye

2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Üçlertoprağı "Ülkemizin en büyük spor tesisini Türk... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T00:46+0300

2024-11-05T00:46+0300

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spor

rallikros

istanbul

otomobil

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 2024 şampiyonu 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul'da belli olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonun yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda mücadeleler yapılacağı belirtildi.İki gün sürecek organizasyon için elektrikli araçlar ile benzinli araçları karşı karşıya getiren 'teknolojiler savaşı' benzetmesi yapılıyor.Johan Kristofferson, İstanbul'da üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak için yarışacak.FIA Dünya Rallikros Şampiyonası hangi kanalda yayınlanacak?S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak organizasyonun biletleri www.Mobilet.com platformu üzerinden satın alınabiliyor.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2025-2026 sezonları için de anlaşma sağladıkları Dünya Rallikros Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'ye dönmesiyle ilgili şunları söyledi:

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rallikros, istanbul, otomobil