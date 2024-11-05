https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/dunya-rallikros-sampiyonasi-finali-istanbulda--1090027774.html
Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul'da
Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul'da
Sputnik Türkiye
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Üçlertoprağı "Ülkemizin en büyük spor tesisini Türk... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T00:46+0300
2024-11-05T00:46+0300
2024-11-05T00:48+0300
spor
rallikros
istanbul
otomobil
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 2024 şampiyonu 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul'da belli olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonun yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda mücadeleler yapılacağı belirtildi.İki gün sürecek organizasyon için elektrikli araçlar ile benzinli araçları karşı karşıya getiren 'teknolojiler savaşı' benzetmesi yapılıyor.Johan Kristofferson, İstanbul'da üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak için yarışacak.FIA Dünya Rallikros Şampiyonası hangi kanalda yayınlanacak?S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak organizasyonun biletleri www.Mobilet.com platformu üzerinden satın alınabiliyor.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2025-2026 sezonları için de anlaşma sağladıkları Dünya Rallikros Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'ye dönmesiyle ilgili şunları söyledi:
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rallikros, istanbul, otomobil
rallikros, istanbul, otomobil
Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul'da
00:46 05.11.2024 (güncellendi: 00:48 05.11.2024)
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası finali İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Üçlertoprağı "Ülkemizin en büyük spor tesisini Türk sporuna açtıktan çok kısa bir süre sonra, dünyanın en önemli yarış serilerinden birisini ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 2024 şampiyonu 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul'da belli olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonun yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda mücadeleler yapılacağı belirtildi.
İki gün sürecek organizasyon için elektrikli araçlar ile benzinli araçları karşı karşıya getiren 'teknolojiler savaşı' benzetmesi yapılıyor.
Johan Kristofferson, İstanbul'da üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak için yarışacak.
FIA Dünya Rallikros Şampiyonası hangi kanalda yayınlanacak?
S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak organizasyonun biletleri www.Mobilet.com platformu üzerinden satın alınabiliyor.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2025-2026 sezonları için de anlaşma sağladıkları Dünya Rallikros Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'ye dönmesiyle ilgili şunları söyledi:
"Ülkemizin en büyük spor tesisini Türk sporuna açtıktan çok kısa bir süre sonra, dünyanın en önemli yarış serilerinden birisini ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zamandır, pistin yeniden kullanıma açılması halinde, uluslararası pek çok yarış serisini ülkemize getirerek, hem spor turizmi hem de ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacağımızı dile getiriyorduk. Bu çerçevede, yeni dönemde pistte yapılan ilk organizasyonumuzdan çok kısa bir süre sonra, bir dünya şampiyonası etkinliğini ülkemize yeniden kazandırmış olmaktan ötürü gururluyuz."