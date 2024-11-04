https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/genc-fenerbahceliler-baskani-cem-golbasi-tutuklandi-1090024755.html
Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Gölbaşı tutuklandı
Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Gölbaşı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Genç Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Gölbaşı kendisi hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapan kişinin çalıştığı mağazaya giderek peruk taktırarak özür... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T21:38+0300
2024-11-04T21:38+0300
2024-11-04T21:41+0300
spor
fenerbahçe
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tribün
tutuklama
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mahkeme
mahkeme kararı
ali koç
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GFB tribün lideri Cem Gölbaşı tehdit ve yağma suçlamalarından mahkeme kararı ile tutuklandı.Fenerbahçe maçlarında tribün lideri olarak tanınan GFB Başkanı Cem Gölbaşı kendisi hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişinin çalıştığı yere giderek tehdit etti. Kişiyi zorla bir eve götürerek peruk takan Cem Gölbaşı özür videosu çektirdi. Olay sonrası güvenlik kameraları ile tespit edilen Cem Gölbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tribün lideri hakkında tehdit ve yağma davası açıldı.Cem Gölbaşı kimdir?Fenerbahçe maçlarında tribünde taraftarları heyecanlandıran isim olan Cem Gölbaşı Genç Fenerbahçeliler Derneği'nde başkan pozisyonunda bulunuyor. Silahlı saldırı haberleri ile gündeme gelen tribün lideri iki kez vurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/fenerbahce-teknik-direktoru-jose-mourinho-sakatlandi-portekizli-teknik-adam-o-anlari-paylasti-1089897243.html
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cem gölbaşı kimdir, cem gölbaşı neden tutuklandı, cem gölbaşı peruk
cem gölbaşı kimdir, cem gölbaşı neden tutuklandı, cem gölbaşı peruk
Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Gölbaşı tutuklandı
21:38 04.11.2024 (güncellendi: 21:41 04.11.2024)
Genç Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Gölbaşı kendisi hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapan kişinin çalıştığı mağazaya giderek peruk taktırarak özür diletmişti. Olay sonrası güvenlik kameraları ile tespit edilen GFB tribün lideri gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Cem Gölbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GFB tribün lideri Cem Gölbaşı tehdit ve yağma suçlamalarından mahkeme kararı ile tutuklandı.
Fenerbahçe maçlarında tribün lideri olarak tanınan GFB Başkanı Cem Gölbaşı kendisi hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişinin çalıştığı yere giderek tehdit etti. Kişiyi zorla bir eve götürerek peruk takan Cem Gölbaşı özür videosu çektirdi. Olay sonrası güvenlik kameraları ile tespit edilen Cem Gölbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tribün lideri hakkında tehdit ve yağma davası açıldı.
Fenerbahçe maçlarında tribünde taraftarları heyecanlandıran isim olan Cem Gölbaşı Genç Fenerbahçeliler Derneği'nde başkan pozisyonunda bulunuyor. Silahlı saldırı haberleri ile gündeme gelen tribün lideri iki kez vurulmuştu.