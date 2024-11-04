https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/genc-fenerbahceliler-baskani-cem-golbasi-tutuklandi-1090024755.html

Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Gölbaşı tutuklandı

Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Gölbaşı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Genç Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Gölbaşı kendisi hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapan kişinin çalıştığı mağazaya giderek peruk taktırarak özür... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

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tribün

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mahkeme kararı

ali koç

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GFB tribün lideri Cem Gölbaşı tehdit ve yağma suçlamalarından mahkeme kararı ile tutuklandı.Fenerbahçe maçlarında tribün lideri olarak tanınan GFB Başkanı Cem Gölbaşı kendisi hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişinin çalıştığı yere giderek tehdit etti. Kişiyi zorla bir eve götürerek peruk takan Cem Gölbaşı özür videosu çektirdi. Olay sonrası güvenlik kameraları ile tespit edilen Cem Gölbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tribün lideri hakkında tehdit ve yağma davası açıldı.Cem Gölbaşı kimdir?Fenerbahçe maçlarında tribünde taraftarları heyecanlandıran isim olan Cem Gölbaşı Genç Fenerbahçeliler Derneği'nde başkan pozisyonunda bulunuyor. Silahlı saldırı haberleri ile gündeme gelen tribün lideri iki kez vurulmuştu.

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