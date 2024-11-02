https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kartalda-isciler-greve-cikti-sokaklarda-cop-yiginlari-olustu-1089967037.html
Kartal'da işçiler greve çıktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Kartal'da işçiler greve çıktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Sputnik Türkiye
Kartal Belediyesi'nde temizlik işçileri grev kararı alıp işi bıraktı. Bazı mahallelerde toplanmayan çöpler kötü görüntü oluşturdu. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T18:58+0300
2024-11-02T18:58+0300
2024-11-02T18:58+0300
türkiye
kartal
kartal belediyesi
çöp
çöp aracı
çöp toplama
grev
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Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç alınamayınca grev kararı aldı.Grev dolayısıyla görev bırakılınca, bazı mahallelerde çöpler toplanamadı.Çöplerin; sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tasnif etti. Vatandaşlar, etrafta oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/-sahte-kiyma-nasil-anlasilir-mekanik-kiyma-nedir-mekanik-ayrilmis-et-hazir-kiyma-zararli-mi--1089844208.html
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kartal, kartal belediyesi, çöp, çöp aracı, çöp toplama, grev
kartal, kartal belediyesi, çöp, çöp aracı, çöp toplama, grev
Kartal'da işçiler greve çıktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Kartal Belediyesi'nde temizlik işçileri grev kararı alıp işi bıraktı. Bazı mahallelerde toplanmayan çöpler kötü görüntü oluşturdu.
Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç alınamayınca grev kararı aldı.Grev dolayısıyla görev bırakılınca, bazı mahallelerde çöpler toplanamadı.
Çöplerin; sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tasnif etti. Vatandaşlar, etrafta oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.