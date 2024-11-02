https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kartalda-isciler-greve-cikti-sokaklarda-cop-yiginlari-olustu-1089967037.html

Kartal'da işçiler greve çıktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

Kartal'da işçiler greve çıktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

Sputnik Türkiye

Kartal Belediyesi'nde temizlik işçileri grev kararı alıp işi bıraktı. Bazı mahallelerde toplanmayan çöpler kötü görüntü oluşturdu. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T18:58+0300

2024-11-02T18:58+0300

2024-11-02T18:58+0300

türkiye

kartal

kartal belediyesi

çöp

çöp aracı

çöp toplama

grev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089966881_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_1b44f1dc26500c67d7c2ddd2fa1b85be.jpg

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç alınamayınca grev kararı aldı.Grev dolayısıyla görev bırakılınca, bazı mahallelerde çöpler toplanamadı.Çöplerin; sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tasnif etti. Vatandaşlar, etrafta oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/-sahte-kiyma-nasil-anlasilir-mekanik-kiyma-nedir-mekanik-ayrilmis-et-hazir-kiyma-zararli-mi--1089844208.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartal, kartal belediyesi, çöp, çöp aracı, çöp toplama, grev