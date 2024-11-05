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DNA testi, iki kadının 50 yıl önce doğumda değiştirildiklerini keşfetmesini sağladı
DNA testi, iki kadının 50 yıl önce doğumda değiştirildiklerini keşfetmesini sağladı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de iki kadın, yaklaşık 55 yıl önce doğduklarından sonra yanlış ailelerle eve gittiklerini keşfetti. 2021 yılında kadınlardan birinin DNA testi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:28+0300
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İngiltere'de iki kadın, 1967'de aynı hastanede doğduktan sonra yanlış ailelerle eve gittiklerini 50 yıl sonra öğrendi. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından doğrulanan ilk bebek değiştirme vakası, kadınların DNA testi yaptırmasıyla ortaya çıktı. 50 yıl önce hastanede değiştirilen bebeklerden biri olan Tony, 2021 yılında DNA testi yaptırmış ve test sonuçları Claire takma adıyla bilinen bir kadını kardeşi olarak göstermişti. Ancak Claire, Tony'nin beraber büyüdüğü kız kardeşi değildi. DNA testi sonucu, ebeveynlerinin doğum yeriyle hiç bir bağlantı göstermemiş ve hiç tanımadığı bir aile üyesiyle genetik bağı olduğunu ortaya koymuştu. Daha fazlasını öğrenmek isteyen Tony, iki yıl önce Claire ile bağlantı kurdu.Claire ve Tony birbirleriyle mesajlaşmasıyla gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Tony'nin kız kardeşi Jessica ve Claire, yaklaşık 55 yıl önce aynı hastanede aynı zamanda doğmuşlardı. Birbirleri hakkında daha fazla bilgi öğrenince aslında doğumda karıştırıldıklarını fark ettiler.Sonunda buluşmaya karar veren Claire, tesadüfen işe gidip gelirken sık sık geçtiği bir kasabada oturan Tony ve annesi Joan'ı ziyaret etmiş. Gerçek annesi Joan'la ilk buluşmalarında bütün taşların yerine oturduğunu söyleyen Claire, Tony ile birlikte doğdukları hastaneden sorumlu NHS vakfıyla iletişime geçti. NHS Resolution, bebeklerin doğumdan sonra değiştirilmesini 'korkunç bir hata' olarak niteledi. Hatalarını kabul eden NHS, yasal sorumluluğu kabul etti ve vakanın 'benzersiz ve karmaşık' koşulları nedeniyle tazminat görüşmelerinin hala devam ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/seker-sozuyle-kandirilip-kaybolan-cocuk-70-yil-aradan-sonra-bulundu-1088340852.html
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avrupa, ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), nhs, doğum, hastane, dna testi
avrupa, ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), nhs, doğum, hastane, dna testi

DNA testi, iki kadının 50 yıl önce doğumda değiştirildiklerini keşfetmesini sağladı

10:28 05.11.2024
© AAİkiz bebek
İkiz bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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İngiltere'de iki kadın, yaklaşık 55 yıl önce doğduklarından sonra yanlış ailelerle eve gittiklerini keşfetti. 2021 yılında kadınlardan birinin DNA testi yapması sonucu ortaya çıkan olayda, kadınlar hastaneye tazminat davası açtı.
İngiltere'de iki kadın, 1967'de aynı hastanede doğduktan sonra yanlış ailelerle eve gittiklerini 50 yıl sonra öğrendi. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından doğrulanan ilk bebek değiştirme vakası, kadınların DNA testi yaptırmasıyla ortaya çıktı.
50 yıl önce hastanede değiştirilen bebeklerden biri olan Tony, 2021 yılında DNA testi yaptırmış ve test sonuçları Claire takma adıyla bilinen bir kadını kardeşi olarak göstermişti. Ancak Claire, Tony'nin beraber büyüdüğü kız kardeşi değildi. DNA testi sonucu, ebeveynlerinin doğum yeriyle hiç bir bağlantı göstermemiş ve hiç tanımadığı bir aile üyesiyle genetik bağı olduğunu ortaya koymuştu. Daha fazlasını öğrenmek isteyen Tony, iki yıl önce Claire ile bağlantı kurdu.
Claire ve Tony birbirleriyle mesajlaşmasıyla gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Tony'nin kız kardeşi Jessica ve Claire, yaklaşık 55 yıl önce aynı hastanede aynı zamanda doğmuşlardı. Birbirleri hakkında daha fazla bilgi öğrenince aslında doğumda karıştırıldıklarını fark ettiler.
Sonunda buluşmaya karar veren Claire, tesadüfen işe gidip gelirken sık sık geçtiği bir kasabada oturan Tony ve annesi Joan'ı ziyaret etmiş. Gerçek annesi Joan'la ilk buluşmalarında bütün taşların yerine oturduğunu söyleyen Claire, Tony ile birlikte doğdukları hastaneden sorumlu NHS vakfıyla iletişime geçti. NHS Resolution, bebeklerin doğumdan sonra değiştirilmesini 'korkunç bir hata' olarak niteledi. Hatalarını kabul eden NHS, yasal sorumluluğu kabul etti ve vakanın 'benzersiz ve karmaşık' koşulları nedeniyle tazminat görüşmelerinin hala devam ettiğini belirtti.
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