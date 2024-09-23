https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/seker-sozuyle-kandirilip-kaybolan-cocuk-70-yil-aradan-sonra-bulundu-1088340852.html

'Şeker sözüyle' kandırılıp kaybolan çocuk, 70 yıl aradan sonra bulundu

'Şeker sözüyle' kandırılıp kaybolan çocuk, 70 yıl aradan sonra bulundu

Sputnik Türkiye

Kaliforniya'da, 1951 yılında kaçırılan 6 yaşındaki çocuk, 70 yıldan uzun bir süre sonra bulundu. Yeğeni tarafından bulunan adam, ailesiyle bir araya geldi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T16:17+0300

2024-09-23T16:17+0300

2024-09-23T16:17+0300

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ABD Kaliforniya'da 1951 yılında kaçırılan 6 yaşındaki çocuk, 70 yıldan fazla bir süre sonra canlı bulundu.Luis Armanda Albino, 1951'de Oakland'da parkta oynarken kaçırılmıştı. O zamanlar altı yaşında olan Albino, online bir soyağacı testi sonucunda eski fotoğraflar ve gazete küpürleri sayesinde bulundu.Geçen Cuma günü, Bay Area News Group, Albino'nun Oakland'daki yeğeninin polis yetkilileri yardımıyla Doğu Yakası'nda yaşayan amcasını bulduğunu bildirdi. Şimdi dede olan Albino'nun eskiden Vietnam'da görev yapmış emekli bir itfaiyeci ve Deniz Piyadeleri gazisi olduğunu öğrenen yeğen Alida Alequin, kaybolan amcasının Haziran ayında Kaliforniya'daki ailesiyle yeniden bir araya getirildiğini açıkladı.Nasıl kaçırıldığı sonradan öğrenildi21 Şubat 1951'de İspanyolca konuşan bir kadın tarafından 'sana şeker vereceğim' sözüyle kandırılan Albino'nun parkta abisiyle beraber oynarken kaçırıldığı bildirildi. Yerel medyaya göre, kadın kaçırdığı çocuğu Doğu Yakası'na uçakla götürmüş ve orada kendi oğullarıymış gibi yetiştiren bir çifte vermişti.Albino, 70 yıldan uzun bir süredir kayıp olmasına rağmen, hala ailesinin evinde fotoğraflarının asılı olduğu, annesinin oğlunun hayatta olduğuna dair umudunu asla kaybetmediği kaydedildi. Albino'nun annesinin 2005 yılında öldüğü bildirildi.Yeğeni, amcasının hala hayatta olabileceği ihtimalini düşünerek 2020 yılında çevrimiçi DNA testi yaptırmasıyla sonuçların yüzde 22 oranında uyuşan bir adamın amcası olabileceğini öğrendi. O zamanlar yaptığı araştırmalardan yanıt alamayan yeğen Alida, 2024'ün başlarında kendisi ve kızlarıyla tekrar amcasını aramaya başladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/450-milyon-isik-yili-uzakta-inanilmaz-olay-evrenin-derinliklerinde-galaksiler-carpisti-1088329321.html

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