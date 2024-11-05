https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/chp-genel-baskani-ozel-su-an-ya-santajla-ya-algi-yonetimiyle-karsi-karsiyayiz-1090053655.html

CHP Genel Başkanı Özel: Şu an ya şantajla ya algı yönetimiyle karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özel: Şu an ya şantajla ya algı yönetimiyle karşı karşıyayız

Sputnik Türkiye

CHP ve Türkiye'ye üç büyük saldırı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum atamalarıyla ilgili konuştu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T15:19+0300

2024-11-05T15:19+0300

2024-11-05T15:19+0300

politika

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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel üç il ve bir ilçeye kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Özel, "Asla ve asla haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Eylem yapmayacağız, sokağa çıkmayacağız, oyuna gelmeyin oyununa gelmeyeceğiz. Oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz. Demokratik sınırların dışına çıkmayacağız. Burada akıllı olalım, uyanık olalım, sıkı duralım" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediklerine değinen Özel, Bahçeli'nin Öcalan çağrısındaki asıl amacın Erdoğan'ı yeniden aday yaptırmak olduğunu söyledi. Üç büyük saldırı varÖzel konuşmasında CHP ve Türkiye'ye üç büyük saldırı olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Saldırılardan birisi Meclis Başkanı'nı da alet ederek, yeni anayasa konuşalım. Cevabımız net oldu. Yetkili kurullarımızdan aldığımız yetkiyle, anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz dedik. Tam bir anayasal uyum olmadan bu kapıyı çalmayın dedik, o kapı kapandı.Biz asgari ücrete zam diyoruz, biz emekli konuşuyoruz, sendika mücadelelerine destek veriyoruz aman dediler. Tam o gündem kapandı, toplum hayat pahalılığı altında ezilirken, kadınlar, çocuklar , hayvanlar öldürülürken 3. Dünya Savaşı'nı konuşmaya, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemeye, güvenlik konuşulmaya başlandı. 'Ülkenin Cumhurbaşkanı böyle korku siyaseti yapamaz' dedik. Orada hiçbir şey konuşulmadı. O günlerde sundukları savunma sanayi fonu vardı. Onu da savuşturduk.O sırada tehlike büyük denirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını, hangi algıyı pekiştirdiğini, terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini aklımızda tutalım. PKK'nın bu eylemi kime yarıyor, bunu not edelim.Partimiz sürekli halkın gündemini konuşurken, yeni bir saldırı, yeni bir hamle meşgul etmeye başladı. Sayın Bahçeli bir el sıkıştı, sonra Abdullah Öcalan'ı kürsüye davet etti. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a 'Konuş' çağrısı yaptım. Birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi."Ağzındakı baklayı çıkarıyorÖzel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili de konuştu:Asgari ücret 30 bin lira olsun Enflasyon ve asgari ücretle ilgili de konuşan Özel sözlerini şöyle sürdürdü: , "İktidarın neden bu yola saptığını görmemiz lazım. Ne yaparsanız yapın, bu ülkenin gerçek gündemini unutturmanıza izin vermeyeceğiz. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 39,7. Şu anda yılsonunda yapacağız dedikleri enflasyon bugün gerçekleşti. Mehmet Şimşek bu mayısa göre enflasyonun gerilediğini söylüyor. Erdoğan göreve geldiğinden beri, mazot 19 lira, benzin 21 lira, euro 22 lira, dolar 20 lira. Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şimdi 48. İşte size Mehmet Şimşek, işte size Recep Tayyip ErdoğanBu enflasyonla yeniden değerleme olayı yüzde 44 oldu. 1 Ocak günü devletin sizden aldığı her paraya yüzde 44 zam gelecek. 17 bin liralık asgari ücret enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre vereceğiz diyorlar. Asgari ücretliyi ezmeye çalışıyorlar.Tüm sendikalara sesleniyorum; biz büyük bir mücadele vereceğiz. Asgari ücrete gelmesi gereken zam yüzde 80'dir. 30 bin lira asgari ücreti hep birlikte savunalım. Asgari ücrette kabuledilebilir son fiyat 30 bin, 30 yoksa biz yokuz diyorsanız sizi bu mücadeleye davet ediyorum"Ya şantaj ya algı Konuşmasının son kısmında çağrıda bulunan Özel sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bahceli-kendisi-ve-mhp-icin-erdogan-icin-calistigi-kadar-1090048409.html

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