https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/chp-genel-baskani-ozel-su-an-ya-santajla-ya-algi-yonetimiyle-karsi-karsiyayiz-1090053655.html
CHP Genel Başkanı Özel: Şu an ya şantajla ya algı yönetimiyle karşı karşıyayız
CHP Genel Başkanı Özel: Şu an ya şantajla ya algı yönetimiyle karşı karşıyayız
Sputnik Türkiye
CHP ve Türkiye'ye üç büyük saldırı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum atamalarıyla ilgili konuştu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T15:19+0300
2024-11-05T15:19+0300
2024-11-05T15:19+0300
politika
özgür özel
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
kayyum
chp
esenyurt
esenyurt belediyesi
mardin
mardin büyükşehir belediye başkanlığı
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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel üç il ve bir ilçeye kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Özel, "Asla ve asla haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Eylem yapmayacağız, sokağa çıkmayacağız, oyuna gelmeyin oyununa gelmeyeceğiz. Oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz. Demokratik sınırların dışına çıkmayacağız. Burada akıllı olalım, uyanık olalım, sıkı duralım" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediklerine değinen Özel, Bahçeli'nin Öcalan çağrısındaki asıl amacın Erdoğan'ı yeniden aday yaptırmak olduğunu söyledi. Üç büyük saldırı varÖzel konuşmasında CHP ve Türkiye'ye üç büyük saldırı olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Saldırılardan birisi Meclis Başkanı'nı da alet ederek, yeni anayasa konuşalım. Cevabımız net oldu. Yetkili kurullarımızdan aldığımız yetkiyle, anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz dedik. Tam bir anayasal uyum olmadan bu kapıyı çalmayın dedik, o kapı kapandı.Biz asgari ücrete zam diyoruz, biz emekli konuşuyoruz, sendika mücadelelerine destek veriyoruz aman dediler. Tam o gündem kapandı, toplum hayat pahalılığı altında ezilirken, kadınlar, çocuklar , hayvanlar öldürülürken 3. Dünya Savaşı'nı konuşmaya, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemeye, güvenlik konuşulmaya başlandı. 'Ülkenin Cumhurbaşkanı böyle korku siyaseti yapamaz' dedik. Orada hiçbir şey konuşulmadı. O günlerde sundukları savunma sanayi fonu vardı. Onu da savuşturduk.O sırada tehlike büyük denirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını, hangi algıyı pekiştirdiğini, terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini aklımızda tutalım. PKK'nın bu eylemi kime yarıyor, bunu not edelim.Partimiz sürekli halkın gündemini konuşurken, yeni bir saldırı, yeni bir hamle meşgul etmeye başladı. Sayın Bahçeli bir el sıkıştı, sonra Abdullah Öcalan'ı kürsüye davet etti. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a 'Konuş' çağrısı yaptım. Birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi."Ağzındakı baklayı çıkarıyorÖzel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili de konuştu:Asgari ücret 30 bin lira olsun Enflasyon ve asgari ücretle ilgili de konuşan Özel sözlerini şöyle sürdürdü: , "İktidarın neden bu yola saptığını görmemiz lazım. Ne yaparsanız yapın, bu ülkenin gerçek gündemini unutturmanıza izin vermeyeceğiz. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 39,7. Şu anda yılsonunda yapacağız dedikleri enflasyon bugün gerçekleşti. Mehmet Şimşek bu mayısa göre enflasyonun gerilediğini söylüyor. Erdoğan göreve geldiğinden beri, mazot 19 lira, benzin 21 lira, euro 22 lira, dolar 20 lira. Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şimdi 48. İşte size Mehmet Şimşek, işte size Recep Tayyip ErdoğanBu enflasyonla yeniden değerleme olayı yüzde 44 oldu. 1 Ocak günü devletin sizden aldığı her paraya yüzde 44 zam gelecek. 17 bin liralık asgari ücret enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre vereceğiz diyorlar. Asgari ücretliyi ezmeye çalışıyorlar.Tüm sendikalara sesleniyorum; biz büyük bir mücadele vereceğiz. Asgari ücrete gelmesi gereken zam yüzde 80'dir. 30 bin lira asgari ücreti hep birlikte savunalım. Asgari ücrette kabuledilebilir son fiyat 30 bin, 30 yoksa biz yokuz diyorsanız sizi bu mücadeleye davet ediyorum"Ya şantaj ya algı Konuşmasının son kısmında çağrıda bulunan Özel sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bahceli-kendisi-ve-mhp-icin-erdogan-icin-calistigi-kadar-1090048409.html
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özgür özel devlet bahçeli, özgür özel kayyum, özgür özel esenyurt, özgür özel asgari ücret, özgür özel mardin, özgür özel dem, özgür özel chp
özgür özel devlet bahçeli, özgür özel kayyum, özgür özel esenyurt, özgür özel asgari ücret, özgür özel mardin, özgür özel dem, özgür özel chp
CHP Genel Başkanı Özel: Şu an ya şantajla ya algı yönetimiyle karşı karşıyayız
CHP ve Türkiye'ye üç büyük saldırı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum atamalarıyla ilgili konuştu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Özel, '"Asla ve asla haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Oyuna gelmeyin oyununa gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel üç il ve bir ilçeye kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Özel, "Asla ve asla haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Eylem yapmayacağız, sokağa çıkmayacağız, oyuna gelmeyin oyununa gelmeyeceğiz. Oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz. Demokratik sınırların dışına çıkmayacağız. Burada akıllı olalım, uyanık olalım, sıkı duralım" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediklerine değinen Özel, Bahçeli'nin Öcalan çağrısındaki asıl amacın Erdoğan'ı yeniden aday yaptırmak olduğunu söyledi.
Özel konuşmasında CHP ve Türkiye'ye üç büyük saldırı olduğunu söyleyerek şunları söyledi:
"Saldırılardan birisi Meclis Başkanı'nı da alet ederek, yeni anayasa konuşalım. Cevabımız net oldu. Yetkili kurullarımızdan aldığımız yetkiyle, anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz dedik. Tam bir anayasal uyum olmadan bu kapıyı çalmayın dedik, o kapı kapandı.
Biz asgari ücrete zam diyoruz, biz emekli konuşuyoruz, sendika mücadelelerine destek veriyoruz aman dediler. Tam o gündem kapandı, toplum hayat pahalılığı altında ezilirken, kadınlar, çocuklar , hayvanlar öldürülürken 3. Dünya Savaşı'nı konuşmaya, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemeye, güvenlik konuşulmaya başlandı. 'Ülkenin Cumhurbaşkanı böyle korku siyaseti yapamaz' dedik. Orada hiçbir şey konuşulmadı. O günlerde sundukları savunma sanayi fonu vardı. Onu da savuşturduk.
O sırada tehlike büyük denirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını, hangi algıyı pekiştirdiğini, terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini aklımızda tutalım. PKK'nın bu eylemi kime yarıyor, bunu not edelim.
Partimiz sürekli halkın gündemini konuşurken, yeni bir saldırı, yeni bir hamle meşgul etmeye başladı. Sayın Bahçeli bir el sıkıştı, sonra Abdullah Öcalan'ı kürsüye davet etti. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a 'Konuş' çağrısı yaptım. Birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi."
Ağzındakı baklayı çıkarıyor
Özel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili de konuştu:
Bugün de Sayın Bahçeli yaptığı konuşmada, 'DEM grubuna gelsin, umut hakkından istifade etsin, sözümün arkasındayım' diyor. Ağzındaki baklayı çıkarıyor. 'Birbiriyle huzura kavuşamayanlar, birbiriyle yaşayamayanlar ayrımcılığı nasıl giderecek' diyor. 'Nasıl bir arada yaşayacak, anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, tek seçenektir' diyor. Yaptıkları bir kere 'Kürt sorunu yoktur, kürk sorunu vardır.' Ne Türk ne Kürt ne Alevi ne Sünni. Bunların dostluk projesi yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. O kadar ki sırf Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha aday olabilsin, seçilsin diye anayasa değiştirmekten, gerekirse Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir."
Asgari ücret 30 bin lira olsun
Enflasyon ve asgari ücretle ilgili de konuşan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:
, "İktidarın neden bu yola saptığını görmemiz lazım. Ne yaparsanız yapın, bu ülkenin gerçek gündemini unutturmanıza izin vermeyeceğiz. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 39,7. Şu anda yılsonunda yapacağız dedikleri enflasyon bugün gerçekleşti. Mehmet Şimşek bu mayısa göre enflasyonun gerilediğini söylüyor. Erdoğan göreve geldiğinden beri, mazot 19 lira, benzin 21 lira, euro 22 lira, dolar 20 lira. Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şimdi 48. İşte size Mehmet Şimşek, işte size Recep Tayyip Erdoğan
Bu enflasyonla yeniden değerleme olayı yüzde 44 oldu. 1 Ocak günü devletin sizden aldığı her paraya yüzde 44 zam gelecek. 17 bin liralık asgari ücret enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre vereceğiz diyorlar. Asgari ücretliyi ezmeye çalışıyorlar.
Tüm sendikalara sesleniyorum; biz büyük bir mücadele vereceğiz. Asgari ücrete gelmesi gereken zam yüzde 80'dir. 30 bin lira asgari ücreti hep birlikte savunalım. Asgari ücrette kabuledilebilir son fiyat 30 bin, 30 yoksa biz yokuz diyorsanız sizi bu mücadeleye davet ediyorum"
Konuşmasının son kısmında çağrıda bulunan Özel sözlerini şöyle tamamladı:
Söz söylendi, yöntem yanlış ama umudumuz barıştır dedik. Herkese sesleniyorum; bir büyük oyun var. Bugün o oyunun ne olduğu ortaya çıktı. Bir pazarlık etmişler. Şu an ya şantajla ya algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Onların kitlesi Abdullah Öcalan'a ip atınca da ayağa kalkıyor, halı serince de alkışlıyor. CHP'nin alacağı pozisyon ne olursa olsun, ya Kürtlerle arasınız bozsun ya terör destekçisi görünsün. Kürtleri de bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkesi de demokratik standartta buluşturmak mümkündür. Bunun da adı CHP'dir.
2 talebim var; birincisi uyanık olalım, oyuna gelmeyelim. Teröre destek gibi görüntülenecek görüntülere, vatandaşımızın vicdanına yaralayacak görüntüler için medya ordusu görevlendirilmiştir. Hiçbir protestonun polisi inciterek yapılmaması gerekmektedir. Haklıyken haksız durumuna düşmeyeceğiz. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz demokratik sınırlar dışına çıkmayacağız. İkinci talebim, sıkı duralım. Bütün oyunlarına rağmen 31 Mart'ı kazanan ve birinci parti olan biz, özgüvenimizi kaybetmezsek iktidara gelecek olan, kavgayı bitirecek olan bizleriz. Meclis'te süreç yürütülmesine, toplumsal mutabakata sahip çıkıyoruz. Bütün oyunları siz boşa çıkaracaksınız."