https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/camasir-makinesinde-yikanirken-kaybolan-coraplarin-gizemi-cozuldu-gizli-bolme-var-1090033206.html

Çamaşır makinesinde yıkanırken kaybolan çorapların gizemi çözüldü: 'Gizli bölme var'

Çamaşır makinesinde yıkanırken kaybolan çorapların gizemi çözüldü: 'Gizli bölme var'

Sputnik Türkiye

Çamaşır makinesi, hayatımızı kolaylaştıran en önemli ev eşyalarından biri. Ancak bazen makineye çift olarak attığınız çoraplardan biri sırra kadem basıyor... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:53+0300

2024-11-05T08:53+0300

2024-11-05T08:53+0300

yaşam

çamaşır

çamaşır deterjanı

çamaşır makinesi

çamaşır suyu

çamaşır kurutma

çorap

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Makineye attığınız eşyaların kaybolmasının sebebi aslında çamaşır makinesinin tasarımında saklı. Çamaşır makinesi kapısının hemen önünde bulunan ve pek fark edilmeyen bu küçük alan, minik bir tuzak görevi görüyor. Kaybolan çoraplar, düğmeler ve hatta bozuk paralar bu bölümde birikebiliyor.Çamaşır makinesi gider tuzağı: Eşyalar burada gizleniyorEğer makineniz bazen beklenmedik sinyaller veriyorsa ya da panelde gider sorunuyla ilgili bir uyarı yanıp sönüyorsa, büyük ihtimalle gider tuzağı dolmuş olabilir. Bu gider tuzağı, makinenizin giderine kaçmak üzere olan küçük parçaları yakalayıp büyük bir gider tıkanıklığının önüne geçmek için özel olarak yerleştirilmiş.Kayıp çoraplarınıza ulaşmanın yoluPeki, makinenizin kayıp çorap ve bozuk paraları topladığı bu gizli bölmeye nasıl ulaşabilirsiniz? Bunun için öncelikle çamaşır makinenizin kullanım kılavuzunu incelemeniz faydalı olacaktır. Makinenin modeline göre gider tuzağı farklı yerlere yerleştirilebiliyor. Bu noktaya ulaşmak için düz uçlu bir tornavidaya ve su sızmasını önlemek için bir havlu ve kova hazırlamanızda yarar var.Kıyafetlerinizi makineye atarken dikkat edinMakine gider tuzağında biriken eşyalar sadece çoraplar değil; bozuk paralar, düğmeler gibi küçük nesneler de olabilir. Çamaşır makinesinin sorunsuz çalışması için makineye attığınız eşyaları kontrol etmek bu tür problemlerin önüne geçmenizi sağlayacaktır. Bu basit kontrol sayesinde hem eşyalarınız kaybolmayacak hem de gider problemlerinin önüne geçeceksiniz.

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