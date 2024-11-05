https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/camasir-makinesinde-yikanirken-kaybolan-coraplarin-gizemi-cozuldu-gizli-bolme-var-1090033206.html
Çamaşır makinesinde yıkanırken kaybolan çorapların gizemi çözüldü: 'Gizli bölme var'
Çamaşır makinesinde yıkanırken kaybolan çorapların gizemi çözüldü: 'Gizli bölme var'
Sputnik Türkiye
Çamaşır makinesi, hayatımızı kolaylaştıran en önemli ev eşyalarından biri. Ancak bazen makineye çift olarak attığınız çoraplardan biri sırra kadem basıyor... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:53+0300
2024-11-05T08:53+0300
2024-11-05T08:53+0300
yaşam
çamaşır
çamaşır deterjanı
çamaşır makinesi
çamaşır suyu
çamaşır kurutma
çorap
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Makineye attığınız eşyaların kaybolmasının sebebi aslında çamaşır makinesinin tasarımında saklı. Çamaşır makinesi kapısının hemen önünde bulunan ve pek fark edilmeyen bu küçük alan, minik bir tuzak görevi görüyor. Kaybolan çoraplar, düğmeler ve hatta bozuk paralar bu bölümde birikebiliyor.Çamaşır makinesi gider tuzağı: Eşyalar burada gizleniyorEğer makineniz bazen beklenmedik sinyaller veriyorsa ya da panelde gider sorunuyla ilgili bir uyarı yanıp sönüyorsa, büyük ihtimalle gider tuzağı dolmuş olabilir. Bu gider tuzağı, makinenizin giderine kaçmak üzere olan küçük parçaları yakalayıp büyük bir gider tıkanıklığının önüne geçmek için özel olarak yerleştirilmiş.Kayıp çoraplarınıza ulaşmanın yoluPeki, makinenizin kayıp çorap ve bozuk paraları topladığı bu gizli bölmeye nasıl ulaşabilirsiniz? Bunun için öncelikle çamaşır makinenizin kullanım kılavuzunu incelemeniz faydalı olacaktır. Makinenin modeline göre gider tuzağı farklı yerlere yerleştirilebiliyor. Bu noktaya ulaşmak için düz uçlu bir tornavidaya ve su sızmasını önlemek için bir havlu ve kova hazırlamanızda yarar var.Kıyafetlerinizi makineye atarken dikkat edinMakine gider tuzağında biriken eşyalar sadece çoraplar değil; bozuk paralar, düğmeler gibi küçük nesneler de olabilir. Çamaşır makinesinin sorunsuz çalışması için makineye attığınız eşyaları kontrol etmek bu tür problemlerin önüne geçmenizi sağlayacaktır. Bu basit kontrol sayesinde hem eşyalarınız kaybolmayacak hem de gider problemlerinin önüne geçeceksiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yapay-zeka-is-dunyasinda-devrim-yaratiyor-hangi-meslekler-guvende-hangileri-yok-olacak-1090032644.html
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çamaşır, çamaşır deterjanı, çamaşır makinesi, çamaşır suyu, çamaşır kurutma, çorap
çamaşır, çamaşır deterjanı, çamaşır makinesi, çamaşır suyu, çamaşır kurutma, çorap
Çamaşır makinesinde yıkanırken kaybolan çorapların gizemi çözüldü: 'Gizli bölme var'
Çamaşır makinesi, hayatımızı kolaylaştıran en önemli ev eşyalarından biri. Ancak bazen makineye çift olarak attığınız çoraplardan biri sırra kadem basıyor. Peki, o kaybolan çoraplar ve küçük eşyalar nereye gidiyor? Cevap düşündüğünüzden çok daha basit ve hemen makinenizin içinde saklı.
Makineye attığınız eşyaların kaybolmasının sebebi aslında çamaşır makinesinin tasarımında saklı. Çamaşır makinesi kapısının hemen önünde bulunan ve pek fark edilmeyen bu küçük alan, minik bir tuzak görevi görüyor. Kaybolan çoraplar, düğmeler ve hatta bozuk paralar bu bölümde birikebiliyor.
Çamaşır makinesi gider tuzağı: Eşyalar burada gizleniyor
Eğer makineniz bazen beklenmedik sinyaller veriyorsa ya da panelde gider sorunuyla ilgili bir uyarı yanıp sönüyorsa, büyük ihtimalle gider tuzağı dolmuş olabilir. Bu gider tuzağı, makinenizin giderine kaçmak üzere olan küçük parçaları yakalayıp büyük bir gider tıkanıklığının önüne geçmek için özel olarak yerleştirilmiş.
Kayıp çoraplarınıza ulaşmanın yolu
Peki, makinenizin kayıp çorap ve bozuk paraları topladığı bu gizli bölmeye nasıl ulaşabilirsiniz? Bunun için öncelikle çamaşır makinenizin kullanım kılavuzunu incelemeniz faydalı olacaktır. Makinenin modeline göre gider tuzağı farklı yerlere yerleştirilebiliyor. Bu noktaya ulaşmak için düz uçlu bir tornavidaya ve su sızmasını önlemek için bir havlu ve kova hazırlamanızda yarar var.
1.Kılavuzu Kontrol Edin
: Her makine modelinde gider tuzağı farklı yerde olabilir, bu yüzden kılavuzu dikkatlice inceleyin.
2.Kapağı Açın
: Tornavidayla kapağı dikkatlice açarak kayıp eşyalarınıza ulaşabilirsiniz.
3.Gideri Temizleyin
: Birikmiş suyun sızmasını önlemek için bir havlu ve kova hazır bulundurun.
Kıyafetlerinizi makineye atarken dikkat edin
Makine gider tuzağında biriken eşyalar sadece çoraplar değil; bozuk paralar, düğmeler gibi küçük nesneler de olabilir. Çamaşır makinesinin sorunsuz çalışması için makineye attığınız eşyaları kontrol etmek bu tür problemlerin önüne geçmenizi sağlayacaktır. Bu basit kontrol sayesinde hem eşyalarınız kaybolmayacak hem de gider problemlerinin önüne geçeceksiniz.