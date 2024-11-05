https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/benficanin-turk-yildizi-kerem-akturkoglu-performansi-ile-odul-aldi-1090067931.html
Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansı ile ödül aldı
Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansı ile ödül aldı
Sputnik Türkiye
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu eylül ve ekim aylarındaki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı. 26 yaşındaki futbolcu... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T23:07+0300
2024-11-05T23:07+0300
2024-11-05T23:07+0300
spor
kerem aktürkoğlu
benfica futbol takımı
portekiz
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
galatasaray sk
ödül
ödül töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089736384_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3e674d03653454204efcb80a7ab455db.jpg
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'ndeki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı.Benfica'ya transferi sonrası çıkış yakalayan 26 yaşındaki forvet eylül ekim aylarında çıktığı 4 lig maçında 5 gol 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu en iyi forvet ödülünü kazandı. 12 milyon euro transfer bedeli ile beklenenin çok üstünde performans sergileyen yıldız oyuncu aynı ligde mücadele eden Gyökeres ve Samu'yu geçerek ödülün sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/turkiye-kupasinda-4-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1090059731.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089736384_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_49091eee638bf3c4bdf363f8a47b2176.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kerem aktürkoğlu, benfica futbol takımı, portekiz, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, galatasaray sk, ödül, ödül töreni
kerem aktürkoğlu, benfica futbol takımı, portekiz, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, galatasaray sk, ödül, ödül töreni
Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansı ile ödül aldı
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu eylül ve ekim aylarındaki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı. 26 yaşındaki futbolcu 4 lig maçında 5 gol 2 asist sağlarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol kaydetti.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'ndeki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı.
Benfica'ya transferi sonrası çıkış yakalayan 26 yaşındaki forvet eylül ekim aylarında çıktığı 4 lig maçında 5 gol 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu en iyi forvet ödülünü kazandı. 12 milyon euro transfer bedeli ile beklenenin çok üstünde performans sergileyen yıldız oyuncu aynı ligde mücadele eden Gyökeres ve Samu'yu geçerek ödülün sahibi oldu.