https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/benficanin-turk-yildizi-kerem-akturkoglu-performansi-ile-odul-aldi-1090067931.html

Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansı ile ödül aldı

Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansı ile ödül aldı

Sputnik Türkiye

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu eylül ve ekim aylarındaki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı. 26 yaşındaki futbolcu... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T23:07+0300

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spor

kerem aktürkoğlu

benfica futbol takımı

portekiz

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

galatasaray sk

ödül

ödül töreni

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'ndeki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı.Benfica'ya transferi sonrası çıkış yakalayan 26 yaşındaki forvet eylül ekim aylarında çıktığı 4 lig maçında 5 gol 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu en iyi forvet ödülünü kazandı. 12 milyon euro transfer bedeli ile beklenenin çok üstünde performans sergileyen yıldız oyuncu aynı ligde mücadele eden Gyökeres ve Samu'yu geçerek ödülün sahibi oldu.

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kerem aktürkoğlu, benfica futbol takımı, portekiz, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, galatasaray sk, ödül, ödül töreni