https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/baliseyh-belediye-baskani-hilmi-sen-ve-ozel-korumasini-olduren-kuzeni-tutuklandi-ifadesi-ortaya-1090045804.html
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel korumasını öldüren 'kuzeni' tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel korumasını öldüren 'kuzeni' tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e 'kendisini işe almadığı' için silahlı saldırı düzenleyerek öldüren kuzeni tutuklandı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:55+0300
2024-11-05T12:55+0300
2024-11-05T12:55+0300
türkiye
kırıkkale
hilmi şen
belediye başkanı
silahlı saldırı
cinayet
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dün silahlı saldırı sonucunda Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını Mikail Çelikkol öldürülmüştü. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Başkan Şen'in akrabası E.Ş. tutuklandı. E.Ş'nin ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan E.Ş'nin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.Ne olmuştu?Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/belediye-baskanina-silahli-saldiri-agir-yaralandi-1089998472.html
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kırıkkale, hilmi şen, belediye başkanı, silahlı saldırı, cinayet
kırıkkale, hilmi şen, belediye başkanı, silahlı saldırı, cinayet
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel korumasını öldüren 'kuzeni' tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e 'kendisini işe almadığı' için silahlı saldırı düzenleyerek öldüren kuzeni tutuklandı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dün silahlı saldırı sonucunda Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını Mikail Çelikkol öldürülmüştü. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Başkan Şen'in akrabası E.Ş. tutuklandı. E.Ş'nin ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.
Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan E.Ş'nin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.
Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.