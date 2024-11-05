https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/baliseyh-belediye-baskani-hilmi-sen-ve-ozel-korumasini-olduren-kuzeni-tutuklandi-ifadesi-ortaya-1090045804.html

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel korumasını öldüren 'kuzeni' tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel korumasını öldüren 'kuzeni' tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e 'kendisini işe almadığı' için silahlı saldırı düzenleyerek öldüren kuzeni tutuklandı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:55+0300

2024-11-05T12:55+0300

2024-11-05T12:55+0300

türkiye

kırıkkale

hilmi şen

belediye başkanı

silahlı saldırı

cinayet

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dün silahlı saldırı sonucunda Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını Mikail Çelikkol öldürülmüştü. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Başkan Şen'in akrabası E.Ş. tutuklandı. E.Ş'nin ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan E.Ş'nin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.Ne olmuştu?Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/belediye-baskanina-silahli-saldiri-agir-yaralandi-1089998472.html

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kırıkkale, hilmi şen, belediye başkanı, silahlı saldırı, cinayet