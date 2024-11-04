https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/belediye-baskanina-silahli-saldiri-agir-yaralandi-1089998472.html
Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Belediye başkanına silahlı saldırı: Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ağır yaralandı. Şen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T11:19+0300
2024-11-04T11:19+0300
2024-11-04T12:38+0300
türkiye
belediye başkanı
kırıkkale
silahlı saldırı
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Hilmi Şen neden öldü?Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.Şüpheli gözaltındaŞüpheli E.Ş, gözaltına alındı.Hilmi Şen kimdir?Hilmi Şen, Kırıkkale'nin Balışeyh Belediyesi Başkanlığı'nı yürütmekteydi. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/chpden-kayyum-tepkisi-ozgur-ozel-mardinde-ahmet-turk-ile-gorusecek-1089997861.html
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kırıkkale, belediye başkanı, belediye başkaanı silahlı saldırı, hilmi şen kimdir, hilmi şen silahlı saldırı
kırıkkale, belediye başkanı, belediye başkaanı silahlı saldırı, hilmi şen kimdir, hilmi şen silahlı saldırı
Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
11:19 04.11.2024 (güncellendi: 12:38 04.11.2024)
Belediye başkanına silahlı saldırı: Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ağır yaralandı. Şen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı.
Hilmi Şen, Kırıkkale'nin Balışeyh Belediyesi Başkanlığı'nı yürütmekteydi. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.