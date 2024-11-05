https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ahmet-hakan-kayyum-atamalarini-yorumladi-devlet-neden-izin-verdi-partiler-neden-aday-gosterdi-1090035267.html

Ahmet Hakan kayyum atamalarını yorumladı: 'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'

Ahmet Hakan kayyum atamalarını yorumladı: 'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, kayyum atamalarına ilişkin, "Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?" diye... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T10:07+0300

2024-11-05T10:07+0300

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politika

ahmet hakan

batman

halfeti

mardin

kayyım

kayyum

görevden alma

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Ahmet Hakan, 3 belediyeye kayyum atanmasını değerlendirdi ve "Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?" diye sordu.'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine kayyum atandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, konuya dair soru işaretleri olduğunu söyledi ve şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/chpden-kayyum-tepkisi-ozgur-ozel-mardinde-ahmet-turk-ile-gorusecek-1089997861.html

batman

halfeti

mardin

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kayyum, görevden alınan belediye başkanları, ahmet hakan kayum,