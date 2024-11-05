https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ahmet-hakan-kayyum-atamalarini-yorumladi-devlet-neden-izin-verdi-partiler-neden-aday-gosterdi-1090035267.html
Ahmet Hakan kayyum atamalarını yorumladı: 'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'
Ahmet Hakan kayyum atamalarını yorumladı: 'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, kayyum atamalarına ilişkin, "Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?" diye... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:07+0300
2024-11-05T10:07+0300
2024-11-05T10:08+0300
politika
ahmet hakan
batman
halfeti
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kayyım
kayyum
görevden alma
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Ahmet Hakan, 3 belediyeye kayyum atanmasını değerlendirdi ve "Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?" diye sordu.'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine kayyum atandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, konuya dair soru işaretleri olduğunu söyledi ve şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/chpden-kayyum-tepkisi-ozgur-ozel-mardinde-ahmet-turk-ile-gorusecek-1089997861.html
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kayyum, görevden alınan belediye başkanları, ahmet hakan kayum,
kayyum, görevden alınan belediye başkanları, ahmet hakan kayum,
Ahmet Hakan kayyum atamalarını yorumladı: 'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'
10:07 05.11.2024 (güncellendi: 10:08 05.11.2024)
Ahmet Hakan, kayyum atamalarına ilişkin, "Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?" diye sordu.
Ahmet Hakan, 3 belediyeye kayyum atanmasını değerlendirdi ve "Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?" diye sordu.
'Devlet neden izin verdi, partiler neden aday gösterdi?'
Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine kayyum atandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, konuya dair soru işaretleri olduğunu
söyledi ve şunları yazdı:
"Kayyum atamalarında yanıt bekleyen sorular: Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının gerekçelerine bakıyorum. Şimdi gelelim yanıtlanması gereken sorulara: Bu üç ismin aldıkları cezalar, seçimden önce alınmış cezalar mı, seçimden sonra alınmış cezalar mı? Bu üç isimle ilgili yürütülen soruşturmaların başlangıcı, seçim öncesi mi başlamış, seçim sonrası mı. Eğer bu sorulara “seçim öncesi” diye yanıt veriliyorsa... BİR: Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? İKİ: Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi? Kayyum tartışmasının sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için bu soruların yanıtlanması şart."